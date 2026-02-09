你不知道的高市早苗！鍾情粉紅筆再現帶貨力 自爆狂野女鼓手曾打斷鼓棒

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗30秒宣傳片在自民黨YouTube頻道上線9天即突破1億觀看，破億速度超越動漫《我推的孩子》主題曲《Idol》MV。（圖／翻攝畫面）

日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院大選中創下輝煌戰績，橫掃超過三分之二的席次，不僅穩固了執政基石，更將個人的政治聲望推向巔峰。這股「高市熱潮」也從政治圈延燒至民間，日本社會甚至出現了將政治人物「偶像化」的特殊現象。新創總會楷模共創部顧問張瑋容觀察指出，日本民眾目前對高市早苗的支持已進入「偶像等級」，甚至衍生出專屬的應援文化。

張瑋容在發表的觀察文章中提到：「日本這種支持高市早苗、甚至將她『偶像化』的社會現象，大部分人會說早苗活（サナ活 Sana-katsu），就是為自己支持的高市偶像進行的應援活動。」這種現象也讓高市早苗意外成為「最強帶貨女王」。張瑋容舉例表示，高市早苗最常用的粉紅色原子筆就是最顯著的例子，「無論是簽署文件或在國會做筆記，這支筆的出鏡率超級高，粉絲就很愛買和她同款的三菱粉紅色原子筆。」這款原子筆在 Loft 等大型雜貨店與網路平台，都引發了支持者的搶購熱潮。

除了帶貨能力驚人，高市早苗豐富的生命經歷也讓選民感到親切。事實上，這位在政壇以強硬著稱的女性領導人，學生時代曾是重金屬樂團的鼓手。今年一月，高市早苗與南韓總統李在民會面時，兩人就曾合奏爵士鼓，展現純熟的鼓藝。高市早苗曾自嘲年輕時風格相當「狂野」，打鼓時常因為用力過猛而敲斷鼓棒，因此演出時總會習慣隨身攜帶幾支備用鼓棒。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明的爵士鼓合奏，背後竟也帶有日韓關係親近以對抗國際動盪的訊號。（圖／翻攝自X平台 @g_s_world）

此外，高市早苗還有一個相當「硬」的愛好，她曾是一名資深的 Kawasaki 重機騎士。這項愛好一直持續到她 37 歲，當時身邊人士紛紛勸告「政治人物騎重機太危險」，她才在多方考量下忍痛放棄。除了重機，高市早苗對老車的愛護也展現其節儉且念舊的性格。她曾長期駕駛一輛 1991 年年份的 Toyota Supra A70 經典跑車，這輛車陪伴她多年，原本因過於老舊面臨報廢，但在 2022 年由家鄉奈良的豐田服務廠全面修復完成，目前這輛重獲新生的愛車，正陳列於奈良的小型博物館中。

在健康議題上，高市早苗也展現出走在時代前端的開放態度。她曾大方在公開場合分享自己對抗更年期症狀的經歷，並公開呼籲「男性也需要了解女性健康問題」。高市早苗認為，唯有當社會大眾，特別是男性，能理解生理期與更年期對女性的影響，才能真正建立公平的職場環境。

儘管現年 64 歲且自稱每天睡眠時間僅有極短的 2 至 4 小時，高市早苗仍維持著驚人的活力。她分享自己的養生之道，除了驚人的意志力外，每天早晚各泡一次熱水澡是她舒緩壓力的幸福時刻。

