「你不讓老人」學生腳痛坐優先席 遭翁碎念「嚇到心悸」

大眾運輸上的優先席又引爆爭端！（圖／Threads）





大眾運輸上的優先席又引爆爭端！一名女學生因為腳痛，坐在公車的優先席，沒想到卻遭到一名老先生不斷碎念，而一旁明明都還有位子，甚至連學生讓坐後，老翁仍然不領情，這讓女學生一度嚇到心悸。

老翁：「你讓給老年人坐，不讓我坐，我在這裡站一陣子了，對不對。」

繁忙公車上，只見一名老翁，對著座位上的學生，劈頭蓋臉就是一頓碎念。

老翁：「你們年輕（人）就是這樣，你也會老啦。」當事學生站起來，想將位子讓給老翁，但老翁卻仍然不領情。

廣告 廣告

當事女學生控訴，12/12下午他搭乘617公車放學時，因為腳痛，看到老翁前方的優先席，先確定老翁沒有需求，且一旁都還有空位，才敢上前坐下。沒想到卻遭到老翁無情謾罵，甚至讓女學生嚇到心悸，不過學生為了避免事情鬧大，全程沒有回嘴，只敢拿出手機錄影自保，而女學生站起來讓座後，老先生卻一直叫別人來坐，讓人摸不著頭緒。

老翁：「你來坐好，我站著沒關係，你坐你坐。」影片po網後，網友紛紛力挺學生，指責老先生有力氣罵人卻沒力氣站，根本是在倚老賣老。

更多東森新聞報導

獨家／疑食品膨脹劑害「氨中毒」夜市炸物老闆長期頭痛心悸

醫起看／半夜三點莫名醒！醫揭4症狀：恐為代謝失衡前期

早晚喝一飲品！她半年後「手抖心悸」 免疫反應錯亂了

