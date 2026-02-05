你中了嗎？威力彩連槓28期頭獎飆破9.7億 今晚開獎號碼出爐

威力彩2月5日晚間開出第115000011期獎號，頭獎獎金累積至9.7億元。（圖／黃威彬攝）

農曆年前，不少上班族陸續領到年終獎金，但若仍覺得金額不夠過癮，或許今晚（2月5日）開獎的威力彩會帶來「加碼」機會。根據台灣彩券公司公告，第115000011期威力彩已連續28期未開出頭獎，獎金累計衝上新台幣9.7億元，若由單注獨得，將創下歷屆第五屆中第3高獎金紀錄，吸引全台彩迷高度關注。

台彩今晚開出本期威力彩獎號如下：

第一區中獎號碼（由小到大）：07、22、28、34、36、37

第二區中獎號碼：07

截至目前尚未公布頭獎是否開出，若再度槓龜，獎金將繼續向10億元邁進。

回顧上一期，雖然頭獎再度槓龜，但共開出4注二獎，每注可獲得1,344萬1,113元獎金，分別開在桃園楊梅的「進亁彩券行」、台北內湖「天天贏彩券行」、花蓮玉里的「尪仔冊店投注站」以及台北信義區的「文旺彩券行」，讓不少民眾感嘆「不中頭獎，中二獎也很可以！」

除了威力彩之外，台彩今（5日）也公布了其他彩券遊戲的中獎號碼，包括：

今彩539：08、09、13、32、35

39樂合彩：08、09、13、32、35（與539相同）

3星彩：884

4星彩：7784

提醒民眾，所有派彩結果與中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準，請投注者務必確認官方資料，避免錯失中獎良機。

