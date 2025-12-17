你中了幾項？營養師揭「8日常習慣」掏空健康 喝咖啡、節食都上榜
現代人生活忙碌、壓力大，許多看似微不足道的生活習慣，其實正一點一滴影響身體健康。營養師珊珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」提醒，身體狀況變差往往不是一夕之間，而是被日常小習慣長期「掏空」，並整理出8個常被忽略、卻相當傷身的生活行為，呼籲民眾自我檢視。
首先是飲酒習慣。營養師指出，喝酒會消耗體內的維生素B1，長期豪飲恐影響神經與代謝功能，建議小酌即可，必要時可補充維生素B群。
再來是偏好重口味飲食，高鹽、高調味的食物容易增加血管負擔、影響心血管健康。建議減少重口味食物攝取頻率，並透過多喝水、增加蔬菜攝取來幫助代謝多餘鈉離子。
不少人為了快速瘦身而節食減重，但珊珊提醒，長期熱量攝取不足容易造成肌肉流失，反而降低基礎代謝率。她建議，每天攝取足夠熱量，搭配規律運動，才能健康且有效地減重。
熬夜晚睡也是現代人的通病，長期睡眠不足不僅影響精神，還可能加速膠原蛋白流失。珊珊建議，養成固定就寢時間，每天睡足6至8小時，壓力大時更應安排充分休息。
許多人每天離不開濃茶與咖啡，但過量咖啡因可能影響鈣質吸收。建議每日咖啡因攝取不超過300毫克，並確保每天攝取約1000毫克的鈣質。
抽菸則會加速體內維生素C的消耗，削弱抗氧化與免疫力。珊珊呼籲戒菸，並透過蔬果補充足夠的維生素C。
此外，蔬菜攝取不足會影響腸道好菌生存，導致腸道健康下滑。建議每餐都要有蔬菜，並每天適量攝取水果，補足膳食纖維。
最後是吃飯速度過快，容易引發脹氣、消化不良。珊珊建議細嚼慢嚥、每餐七分飽，有助於減輕腸胃負擔。
珊珊也提醒，不必一次改掉所有壞習慣，只要從自己「最有感、最困擾」的一項開始調整，就能逐步改善健康。在高壓忙碌的生活中，慢慢找回身體的安全感與穩定感，為未來的自己一點一滴累積健康。
更多udn報導
22歲確診糖尿病！影后從此不再碰3種食物
饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅
草莓蛋糕與照片落差大 台中甜點店致歉
來台狂被問「2話題」 日插畫家：很驚訝
其他人也在看
牛仔褲怎麼清潔才長壽不褪色？洗衣博士：最多可穿10次再洗
牛仔褲幾乎是各年齡層衣櫥裡的必備單品，隨著穿著次數增加，布料自然褪色、產生屬於自己的風格，是牛仔褲的魅力之一。但若長期不洗，汗水與皮脂污垢累積，會容易產生異味，但若洗得太頻繁，又擔心原本顏色會快速褪色、沾染其他衣物。那麼，牛仔褲究竟該怎麼洗、多久洗一次才恰當？聯合新聞網 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
食藥署公布專案稽查塑膠容器結果 (圖)
衛生福利部食品藥物管理署在今年9至10月間，執行114年度「含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案」，結果17日公布。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影／清水岩寺歲末點燈活動 發送限量馬年百元錢母發財金
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末迎新之際，彰化縣社頭鄉歷史古剎清水岩寺將於12月20日晚間7時，在寺前互傳媒 ・ 24 分鐘前 ・ 發起對話
活力八十 健康一百！順天堂跨界建立漢方大健康生態系 共築全齡健康未來
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】隨著臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，銀髮照護、慢性病管理與「三明治世代互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
通訊異常事件 高鐵：竣工圖與纜線未符
（中央社記者余曉涵台北17日電）台灣高鐵日前發生通訊異常事件導致列車延誤，台灣高鐵今天說，因設備老舊進行搬遷工程移除光纖纜線時，竣工圖錯誤導致通訊異常；蓋板脫落事件則調查中，但當日營運未受影響。中央社 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
罕見! 長尾鯊遭捕獲"肚裡驚見活寶寶" 專家:存活率不到萬分之一
生活中心／李育翰 台東報導台東漁民日前捕獲大眼長尾鯊，在肚子裡發現鯊魚卵，裡面有活生生的鯊魚寶寶，趕緊通知水產試驗所的專家，希望能保住脆弱的小生命。不過，專家表示，幼幼鯊太早就離開母體，身上連鱗片都沒有，容易感染，存活率不到萬分之一。透明的卵囊裡，一雙大大眼睛、粉色的鯊魚寶寶不斷游動，實在罕見！這是台東漁民捕獲大眼長尾鯊，在肚子裡發現，已成形的活鯊魚baby，在成功拍賣魚市工作多年的王小姐，第一次看到這麼小隻的，直呼比樂透還罕見，為了救活兩隻鯊魚寶寶，趕緊通知水產試驗所安置。未成形的鯊魚卵。（圖／阿春水產）阿春水產老闆娘：「分裝然後剛好就發現，欸有一個鯊魚卵，拿起來欸怎麼是活的，因為我們不是專業，所以當下你放著牠也是死，你不理牠也覺得很奇怪。」大眼長尾鯊又叫"深海狐鯊"，屬於大洋性大型鯊魚，曾有潛水愛好者，在東部海岸與它同遊，見識到牠優美的身形，最大體長有488公分，尾鰭特別長，可以用來擊昏獵物，棲息深度可達500公尺，以捕食魚類和頭足為主。卵胎生，一胎可產下2到4尾幼鯊，剛產下、體長就有100到130公分。大眼長尾鯊的尾鰭特別長。（圖／俞明宏先生提供）水產試驗所主任江偉全：「深海的生物我們還不太了解，牠整個的繁殖過程，所以我們也還在嘗試，我們現在是希望，打氣造流的方式，讓牠可以在，我們的設施環境裡面，能發育的更好。」水產試驗所接手後觀察，兩隻幼鯊比"早產兒"還要早，就離開母體了，身上還沒有鱗片，很容易感染，存活率非常低，連萬分之一都不到，目前只能常換活水，保持乾淨，看奇蹟是否會發生。原文出處：罕見! 長尾鯊遭捕獲"肚裡驚見活寶寶" 專家:存活率不到萬分之一 更多民視新聞報導這不是電影！鉸口鯊吞下水下相機 一吐再現深海奇觀台灣近海也有！澳洲驚傳「公牛鯊」咬人 1死1傷中國女生理期仍潛水遭鯊「狠咬」 拍片討拍反被轟「無腦」民視影音 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
桃林鐵路自行車道蘆竹海湖段完工 接續打造串連新北青春山海線
桃園市政府都市發展局執行「桃林鐵路自行車道第五期」工程近日竣工，此段工程從蘆竹區海湖北路海湖車站舊址開始，銜接至環島1-1號線濱海自行車道北上方向，完成從桃園虎頭山到蘆竹海邊的自行車道串連，第六期工程將由市府觀光旅遊局施工追加1公里，可串聯桃園珍珠海岸遊憩廊帶，並銜接新北市青春山海線。自由時報 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
30歲高度近視男短期度數飆升 白內障竟提早報到
（中央社記者沈佩瑤台北17日電）一名30多歲教師原本就高度近視1200度，短時間內更飆升到1800度，重配眼鏡也未見改善，竟是早發性白內障。醫師提醒，成年後若度數明顯增加是警訊，尤其高度近視族群更要小心。中央社 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
星宇航空攜手台中米其林名店 全新機上餐2026年上線
（中央社記者余曉涵台北17日電）星宇航空攜手台中米其林一星的「元紀．台灣菜」，在長程線的商務艙及頭等艙以「家的味道」為核心，推出全新機上餐，預計明年1月上線。中央社 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
雲林幼兒園畢旅澳珠4天3夜引熱議 園方緊急宣布取消
雲林一家私立幼兒園畢業旅行為澳門珠海4天3夜，小孩1人收費2.3萬元，家長將通知單PO文社群引起熱議，園方下午發出公告，指因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消。雲林一家幼兒園畢旅通知，2026年5月16日到19日要前往澳門、珠海4天3夜，團費包括領隊小費、園自由時報 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
反覆暈倒查嘸病因？「心臟監測器」納健保助揪隱藏性心律不整
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】反覆發作的暈厥與間歇性心律不整，過去因發作時機難以掌握，常讓病患忽略身體其實有異狀，導致診斷延宕。臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，植入式心臟監測器（ICM）今年正式納入健保給付，這項新措施將有效協助釐清患者難以診斷的暈厥病因，並提高間歇性心律不整的偵測效率，讓更多病患受惠。 自動偵測＋遠距回傳 新型心臟監測器提升診斷效率 陳郁安醫師分享，日前有一名民眾，因多次暈厥摔傷就醫，雖偶爾心悸，但多次心電圖檢查皆正常，始終抓不到病因。現在藉由植入式監測器的長期記錄，有助於更準確找出問題根源。 陳郁安醫師解釋，植入式心臟監測器是一種小型植入式監測系統，它可在體內持續記錄心律長達2至5年，算是一種長期心律監控裝置。當病患心跳出現異常時，裝置會自動偵測並紀錄心電圖；病患頭暈或心悸等症狀發作時，也可自己手動啟動紀錄，有助醫師掌握發作當下更精準的數據。。 陳郁安醫師並提到，該監測器還可搭配遠距監測系統連線，一旦偵測到異常事件，資料能快速傳輸給醫院，大幅縮短診斷時間，有利搶在第一時間，及早進行後續治療。 哪些情況適用健保給付？ 陳郁安醫師提到，植入式心臟監測健康醫療網 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
高雄佛心隱藏版肉粽店 傳統好味道卻只有銅板價!
南部中心／曾虹雯、廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導高雄一間隱藏版的肉粽店，包有三層肉、花生的粽子，居然只要25元，相當佛心。店面沒有招牌，低調隱身在民宅，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年；另一間沒有招牌的麵店，一碗麻將麵外加餛飩湯，也只要55元，佛心的銅板價，成了民眾的月底救星。高雄大寮區快速道路旁的佛心肉粽店，沒有招牌，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年。（圖／民視新聞）香噴噴、熱騰騰的的肉粽剛剛起鍋，剝開粽葉，混入花生的糯米包裹三層肉，一顆粽子居然只要三個銅板。顧客表示，25元啦很平價，要是以現在的消費來說，這個肉粽實在很便宜、料多實在啊CP值蠻高的、很久了，有時候會來買，好吃啊、買20顆啊，這可以凍在冷凍啊。三民區的隱藏版麵店，一碗麻醬麵外加餛飩湯，竟然只要55元。（圖／民視新聞）每天現包現蒸的肉粽，民眾一買就是好幾串，晚來只能等下次。位於高雄大寮區快速道路旁的佛心肉粽店，低調隱身在不起眼的磚造民宅，沒有招牌，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年。肉粽老闆表示，這條路還沒開我們就在賣了，以前買15元到20元，現在25元25賣差不多，兩年了吧就薄利多銷啊。肉粽老闆娘表示，我們都四點多就起床，四點多就有人來買了，都很早就來買，之前還會賣阿兵哥去當小蜜蜂。老闆娘每天早上到市場採賣食材，泡花生、洗粽葉，每個步驟都不馬虎。佛心價格的還有這間，三民區的隱藏版麵店。把麵條的麻將攪拌均勻，香氣隨之撲鼻，一碗麻醬麵外加餛飩湯，竟然只要55元，因此每到用餐時間，店裡就會大排長龍。顧客表示，它也算便宜啊，吃過別的地方然後再吃這個，滷味也很便宜啊、蠻常來光顧的，覺得它很平價。物價高漲的年代，不僅銅板肉粽用佛心價格，持續飄香，麵店也主打平價實惠，成了民眾的月底救星。原文出處：只要3枚銅板！ 肉粽有包花生.三層肉 佛心價味道不馬虎 更多民視新聞報導確定了！民進黨初選政見會時程出爐 「憲妃之爭」這天率先上演台南「林家肉燥飯」1碗賣10元堅持35年！1原因突熄燈銅板價! 高雄超佛心"月底救星" 鍋燒意麵一碗50元民視影音 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
解宿醉！網友熱議7大解方 公認最有效竟是「多喝水」
不論是親友聚餐或慶功小酌，飲酒常是放鬆心情的方式，但若不慎飲酒過量，隔天常會伴隨頭暈、噁心、嘔吐等惱人的「宿醉」症狀。為了幫助大家應對酒後不適，本篇整理了網友熱議的7大緩解宿醉方式，帶您了解有哪些實用的應對策略，讓身體能更快恢復舒適狀態。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「緩解宿醉方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的7大宿醉解方有哪些。NOW健康 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
卵巢癌是女性沉默殺手！逾半發現已晚期…6症狀像腸胃病易忽略，2新藥延緩復發：穩定控制就是勝利
卵巢癌被稱為女性的「沉默殺手」，因為早期幾乎沒有明顯症狀，超過一半病人發現時已是晚期。郭綜合醫院院長鄭雅敏醫師指出，晚期卵巢癌的復發率高達80％至90％，但值得注意的是，其中約有一半病人屬於HRD陽性。近年已有PARP抑制劑與血管新生抑制劑兩大類維持性治療藥物，可延緩復發、拉長存活期，成為治療上的重大突破。幸福熟齡 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
痛1年半卻查無病因！國三女學霸反覆腹痛跑急診 中醫揭：1體質害的
台中一名林姓國中女資優生，過去一年半期間，反覆出現腹脹與劇烈腹痛，嚴重時不僅痛到冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，多次被家人送往急診，但不論抽血、照X光或照超音波等檢查，都顯示正常，醫師只能開立止痛藥短暫壓制症狀。女資優生也曾接受腸胃科藥物治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓女學生對進食產生巨大恐懼，嚴重影響生活品質與學習。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
江宏傑認了和粿粿「比較少聯絡」 被湊對范姜吐真實想法
李玉璽17日與許允樂閃電登記結婚，同門師兄江宏傑正好今日與温昇豪，一同出席《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪。江宏傑恭喜李玉璽遇見對的人，不過自己的感情狀況仍單身中，重心依舊擺在家庭，「不強求。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 1
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 5
這5種水果竟是血糖殺手！ 西瓜、鳳梨升糖速度最快
國健署雖然提倡「天天五蔬果」，鼓勵民眾每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，以補充足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，但營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用，她特別點名5種升糖速度最快的水果，強調重點在於份量控制。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
30歲台鐵駕駛驚見「肺部滿天星」 醫嘆：罹癌風險增1.5倍！
一位年僅30歲的台鐵火車駕駛員，因出現咳嗽症狀而就醫接受低劑量電腦斷層檢查，結果竟在肺部發現十幾個肺結節，畫面「密密麻麻的」相當驚人。胸腔內科醫師蘇一峰指出，研究顯示鐵路工作人員罹患肺癌風險是一般人的1.3至1.5倍。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5