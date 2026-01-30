你中幾項？台灣「失智年輕化」惡化速度比長者快！「4大徵兆」快就醫

記者簡浩正／台北報導

孫瑜醫師指出，早發性失智症多在 65 歲以前發病，部分患者在四、五十歲就出現記憶力與執行功能明顯退化。（圖／恩主公醫院提供）

小心失智年輕化！隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題；但臨床發現，失智症並非只發生於高齡族群，近年出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭造成沉重衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。

依據衛生福利部「112年全國社區失智症流行病學調查」65歲以上老年人口失智症盛行率，及國家發展委員會人口推估資料，推估113年65歲以上失智症人口約35萬人，120年將逾47萬人，顯示未來有持續增加趨勢。

「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者在4、50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能退化，逐漸無法勝任原有工作。也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。

她進一步指出，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短一年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。



調整生活習慣是否能延緩失智？孫瑜說明，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，對整體腦部健康確實有正面幫助，也有助於減緩失智症的整體惡化。不過她也坦言，針對早發性失智症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。「這也是為什麼早發性失智症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。」

她說，2025年衛福部食藥署已核准2款阿茲海默症早期針劑新藥，透過清除腦內類澱粉蛋白，嘗試減緩疾病惡化速度，治療策略已從「症狀控制」邁向「疾病進程介入」；臨床研究顯示，越早治療，效果越明顯，對病程進展快、仍處於職場與家庭關鍵階段的患者而言，是一項真正「搶時間」的治療選項。

不過孫瑜也提醒，新藥治療並非人人適合，必須先確認是否為阿茲海默症，且屬於輕度或早期階段，並評估相關風險。呼籲若出現記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事情變慢、判斷力改變等狀況，且已影響到生活或工作，應及早就醫評估。

