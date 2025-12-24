你也去了嗎？今年訪韓外國客破1850萬 每1.68秒就1人

年末街計畫旅遊，南韓外籍遊客數創新高。（示意圖／unsplash）





年末計畫旅遊，南韓外籍遊客數創新高，2025年突破1850萬人次，平均每1.68秒就有一名外國旅客入境，而訪韓前三多的外國客，分別來自中國、日本與台灣，其中台灣遊客增幅最多，1到10月比去年同期多了將近30%。

歡迎聲中身穿白色上衣的女性，就是今年第1850萬名，到訪南韓的外國旅客。

新加坡遊客莎曼妮：「我每年都會來南韓，這次是第十次造訪。」

24日就是莎曼妮的生日，加上首爾濃厚的聖誕氛圍，讓她來了十次也不膩，還能用韓文受訪。

新加坡遊客莎曼妮：「我最愛的食物是韓食，真的每次來南韓，第一餐一定要吃馬鈴薯排骨湯，太好吃了，我最喜歡的演員是在K-POP獵魔女團中為振宇，配音的安孝燮。」

MBN新聞報導：「今年外籍遊客人數，預計將突破1870萬人次，換算成時間大約每1.68秒，就有一人造訪南韓。」

截至今年底訪韓外國遊客，比疫情前的歷史紀錄，還突破100萬人，特別是台灣遊客成長最多，來到近30%的成長，名列訪韓外國人國籍第三位，除了大家熟悉的美食、醫美與購物，南韓棒球巡禮，也成為針對台灣市場的熱門主題。

台灣遊客（2025.4）：「觀眾席大家也是很開心的，抱持著一種期待的心情。」

受到韓元匯率疲軟影響與消費習慣不同，雖然訪韓人數變多，但在韓觀光收入卻比2019少了8%，遊客更喜歡去千元商店，或是美妝用品店挑選商品，比起昂貴的韓牛，更常吃麵食或是平民美食，馬鈴薯豬骨湯。

美國遊客塞曼達：「我是來買要帶回美國的東西，南韓很便宜，但在美國簡直是天價，住宿則是選擇背包客棧。」

另外開放中國免簽後，明洞免稅店銷售額則是增加40%，南韓政府計畫明年吸引2000萬人，2030年達成3000萬人的目標。

