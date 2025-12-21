你也是咀嚼控嗎？「咀嚼系手搖飲」藏熱量陷阱：珍珠、粉條、蜜紅豆怎麼選？營養師激推「這樣配」
你喝手搖飲，一定要加料嗎？珍珠、粉粿、茶凍、小芋圓…咀嚼起來的療癒感，成了許多上班族撐過高壓日常的小確幸。然而，看似只是「多嚼幾口」的滿足，背後卻可能悄悄堆疊出驚人的熱量與健康風險。營養師提醒，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，恐影響血糖波動、導致三高慢性病默默上身，大家應有「熱量分配」的概念，別因為口感而無限加料。
29歲的上班族林小姐工作壓力大，下班後點一杯「配料滿配」的手搖飲，成了犒賞自己的方式。沒想到這份小確幸，卻讓她在短短一年內，衣服尺寸從L號升級為2XL，「現在吃飽後，有時還覺得2XL緊緊的，很勒！」體重上升速度，遠比她想像中更快。
衛生福利部臺北醫院營養師王盈媗指出，咀嚼系手搖飲的關鍵問題，往往不在飲料本身，而是「加料」。她說，珍珠、粉粿、草仔粿等配料，主成分多為澱粉與精製糖，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻常在不知不覺中被喝下肚。
營養師高敏敏也提醒，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過總熱量的10％，最好控制在5％以下。以每日2000大卡計算，糖的熱量應低於200大卡。
她直言：「基本上每一樣料，製作過程中都會經過蜜糖，因此才會有香甜的味道。」也就是說，就算點無糖茶飲，配料裡仍可能潛藏約2至4顆方糖的精製糖。
糖分攝取過量，影響不只體重。高敏敏指出，短期可能出現蛀牙、加速老化、粉刺與痘痘等外觀變化；長期則會增加胰島素分泌，導致內分泌失調，並提高血壓、血脂、糖尿病、心血管疾病、脂肪肝，甚至影響認知功能的風險。
咀嚼系手搖飲「熱量紅黃綠」分區
營養師認為，「喝手搖不是錯，錯在選擇不對。」大家在點手搖飲時應有「熱量分配」的觀念，例如配料熱量較高，就建議搭無糖純茶，減少熱量攝取。
常見配料依熱量高低區分，大致可以分為紅綠燈區：
1、紅燈區（>150大卡）
草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓…等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。
2、黃燈區（100~150大卡）
蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁…等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取。
3、綠燈區（<100大卡）
茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，本身熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即使搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。
營養師激推3招，「茶底＋配料」這樣選
除了配料選擇，王盈媗營養師也提供3點飲品搭配建議，幫助咀嚼控們喝得過癮又少負擔：
1、優先選純茶：水果茶本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖份及熱量。
另外，若為奶茶控則建議選鮮奶茶，鮮奶茶熱量比添加奶精的奶茶更低，因為奶精主要成份是油脂，含有較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險。
2、飲料減糖：配料通常會使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使搭配無糖飲品，也仍有甜味，因此建議不要再加糖，避免血糖快速上升，引起多種健康問題。
3、選小尺寸：有時只是嘴饞想咬點東西，點個小杯、中杯，能滿足咀嚼欲，也能減少熱量攝取及身體負擔。
其他營養專家也提醒，喝手搖飲的頻率與時機同樣關鍵。若真的想喝，可以遵循以下原則：
●一週不超過2次；
●避免空腹飲用：吃飽後再喝，能減緩糖分吸收；
●不要在晚上喝：因為夜間代謝率低，長期在晚上攝取高糖飲品，更容易把多餘能量轉成脂肪囤積。
此外，許多人以為「天然」配料比較安全，但芋頭、芋泥、紫薯、地瓜等，熬煮時往往加入大量糖調味，熱量與糖分同樣驚人。選擇加料手搖飲時，其他餐次就應相對減少澱粉攝取，並從大杯改中杯、小杯，逐步降低頻率，讓身體慢慢戒掉對甜味與咀嚼刺激的依賴。
咀嚼系手搖飲帶來的，不只是口感，而是一種情緒安撫。但真正的療癒，不該以健康為代價。懂得看懂配料、控制份量、調整頻率，才能在享受那幾口嚼勁的同時，也守住體態與健康。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
92歲老父當街被帶走、70筆土地恐遭轉走！比韓劇更真實的家產戰：你以為「意定監護」就夠了嗎
50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生
走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂
其他人也在看
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 22
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 2 天前 ・ 6
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 4 天前 ・ 11
血壓長期飆180！壯男多年吃藥無效 「這1治療方式」救回血管彈性
【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名外表健康、無不良嗜好的壯年男性，因血壓長期飆破180 mmHg，伴隨劇烈頭痛與失眠，雖規律服藥與追蹤，但多年來始終無法有效控制血壓，而輾轉到臺中市立老人復健綜合醫院就醫。經心臟內科暨導管室主任鍾偉信醫師檢查後發現，他除了血壓失控，低密度膽固醇（LDL）異常偏高、冠狀動脈亦有明顯狹窄。 為避免血管進一步受損，團隊建議施行立體定位腎動脈交感神經消融術（RDN），並同步植入第三代鎂合金可吸收支架。治療後患者血壓即降，狹窄血管成功撐開，且未來支架吸收後，血管可恢復自然彈性。 改善頑固型高血壓 RDN+可吸收支架修復狹窄血管 在心血管中心安排精密檢查後，由鍾偉信、簡思齊、陳琦棟醫師施以立體定位腎動脈交感神經消融術改善頑固型高血壓，同時針對冠狀動脈病灶植入鎂合金可吸收支架。手術歷時約兩小時，過程順利。隔日患者即可下床活動，且在未服用降壓藥物的情況下，血壓已降至125~135/80~85 mmHg。另外，患者LDL高達200 mg/dL，屬心血管極高危險群，加上近期剛治療腎結石，醫師建議搭配目前最新一代降脂針劑治療，副作用低。 新型可吸收支架保留血管彈性 醫揭使用條健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 2
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
這5種水果升糖速度驚人！營養師曝第1名千萬別榨成汁
生活中心／杜子心報導台灣被譽為「水果王國」，一年四季幾乎都有盛產水果，也讓不少人養成天天吃水果的習慣。多數民眾普遍認為，水果富含維生素與纖維，是健康的代名詞，「多吃一點也沒關係」，甚至有人把水果當正餐在吃。不過，對此營養師李婉萍就提醒，其實有5種常見水果升糖速度特別快，若沒控制份量，對血糖影響不容小覷，尤其對糖友與想控制體重的人，更要特別留意。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
李亞萍自曝失智初期 營養師點名5大傷腦食物別再吃
生活中心／杜子心報導資深藝人余天的太太李亞萍，自從3年前年痛失愛女余苑綺後，幾乎消失在螢光幕前，日前她與媳婦柔柔一同上節目，透露自己近期開始出現失智症狀，不只常常忘東忘西，甚至看到熟人叫不出名字，目前正規律就醫、服藥治療。消息曝光後，引發外界關注，對此營養師高敏敏曾發文提醒「5大傷腦食物」盡量少吃。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
一天只吃兩餐真的會瘦？醫給答案了 沒做到「這件事」都白搭
前衛福部次長王必勝近日在社群分享減重成果，7個月從92公斤瘦到75公斤，自嘲從「油雞」變「土雞」引發關注。他從113年9月開始執行減重計畫，採用一天兩餐加規律運動，早餐固定吃一片吐司配咖啡，晚餐減量但正常吃，並每天量體重追蹤。王必勝強調自己不是減重專家，但這套方法讓他成功達標且沒復胖。 單純重訓難減脂肪 專家建議有氧運動才是減脂效率最高選擇 減重的核心原則是「消耗大於攝取」，國泰醫院內分泌新陳代謝科黃莉棋主任建議，每週減0.5到1公斤最健康，而王必勝的做法正符合這個標準；他原本設定每週減1公斤，後來調整為每週0.5公斤，發現更容易堅持。現代人都知道減重要搭配運動，才能健康瘦，惟若單純重訓還是不會減少體重或脂肪，有氧運動的減脂效果仍較為明顯。不過，重訓對維持肌肉量很重要，尤其老年人做有氧加重訓的複合運動，整體身體功能改善最佳。黃莉棋主任提醒若主要目標是減脂，則快走、慢跑、游泳等有氧運動效率最高，再搭配重訓維持肌肉量。飲食控制上，王必勝的「一天兩餐」是間歇性斷食的一種方式。黃莉棋主任建議，每天減少500大卡攝取，約可達到每週減0.5公斤並減少精緻澱粉、油炸物和不碰零食含糖飲料等高油高油，還常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
以為痔瘡流血！他照大腸鏡一切正常…醫觸診警鈴大響：是「罕見癌」
多數人都以為肛門異常出血，可能與痔瘡或大腸癌有關，但其實肛門也可能罹癌。大腸直腸外科醫師李克釗分享案例，一名患者因肛門三不五時出血，跑了幾家醫院都說是痔瘡或受傷，擦藥就好，照大腸鏡也都沒問題，最終透過觸診才發現罹患罕見「肛門癌」，及時安排手術，切除病灶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
常常頭暈到底要看哪科？醫揭三大科別判斷法，一次不再跑錯門診
每個人都可能有過頭暈的時候，然而當頭暈成為一種症狀，三不五時就來提醒你「它」的存在，恐怕是身體內部發出警訊，不容小覷！那麼，頭暈該看哪一科？相關科別包括心臟內科、神經內科和耳鼻喉科。 歸納專家的意見，眩暈而沒有伴隨不平衡等神經症狀時，可以看耳鼻喉科；有不平衡感，要看神經內科；昏厥則應看心臟內科。但是，一旦遇到複雜或原因不明確的病例時，則需要三科會診，或者，也可以先看家醫科或一般內科，必要時再轉診。 姜先生長期頸部僵硬，某日因為頭暈時一陣天旋地轉，同時伴隨噁心、嘔吐，擔心自己是不是中風了？經家人送醫急診，檢查才知道是罹患一種症狀與中風相似的病，名叫眩暈症，所以，應該要看耳鼻喉科。 耳鼻喉科醫師劉博仁表示，確實有很多眩暈症患者，都和姜先生一樣，奔波在內科、神經內科、心臟內科、家醫科之間，做了許多檢查後，最後才被轉診到耳鼻喉科。 就其個人門診經驗，一節門診如果有100名患者，其中約有15個人都和眩暈有關。至於對「暈」的描述，更是包羅萬象，有頭暈、頭昏、眼花、暈眩、眩暈、昏倒、歐暗明（眼前發黑）等等。雖然對每個人來說，眩暈的感受是百百種，但從醫學上來定義，其實就是頭暈、眩暈、昏厥三種，而三種的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
腸道修復就靠「它」！穩血糖又有飽足感
生活中心／翁莉婷報導現代人經常工作忙碌，一不小心就忽略身體釋出的警訊，隔段時間到醫院做檢查時才發現健康出現問題，因此越來越多民眾開始注重「健康飲食」，為了遵守均衡營養會攝取營養豐富的六大類食物，同時減少油炸、多喝白開水，並搭配適量運動維持身體健康。醫師張家銘在臉書分享「1種類食物」可調節食慾、血糖，減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌發生機率。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
「這顏色」火龍果能護心臟、有效控血糖！營養師揭3類人適合吃
火龍果香甜可口，不只是排便神器，更是守護代謝的神級水果！近年多項國際臨床研究揭示，火龍果在降血糖、調節血脂及對抗慢性發炎上，展現出驚人的醫療潛力。營養師薛曉晶指出，尤其是「紅色品種」的火龍果，富含甜菜紅素與膳食纖維，不僅能改善血管彈性，對糖尿病前期及高血脂族群更是不可多得的飲食輔助。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 8
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 11 小時前 ・ 發起對話
養生女吃大量蔬菜「卻便秘又營養不良」 營養師：應多元攝取
營養師劉怡里指出，一名同時患有糖尿病與高血壓的退休女主管，因積極追求養生而每餐攝取大量蔬菜，卻因此影響其他營養素的吸收，加上進食量減少，反而導致身體營養不足的問題。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
耳朵痛竟跟癌症有關？醫：壓力大、單邊耳鳴更要留心
當民眾出現耳朵痛的症狀時，問題不見得出在耳朵本身，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，背後可能潛藏3大元凶，其中甚至包含癌症的前兆。他提醒，若伴隨「熬夜壓力大」或「單邊耳鳴」等症狀，更需要特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬至心血管拉警報！中醫推薦護心蔬果清單
[NOWnews今日新聞]冬至俗稱「冬節」、「長至節」，而冬至這一天開始，氣溫將進入最為寒冷的時刻。但中醫師提醒，冬天要留意心血管疾病的發生，也推薦民眾可吃的蔬果清單。欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提到，臨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話