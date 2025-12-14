你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」

【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。

楊聰財說，非典型憂鬱症仍屬重度憂鬱症的一種，核心症狀同樣是情緒低落或對事情失去興趣，但常伴隨幾個明顯特徵，包括睡得特別久卻仍覺得累、食慾大增導致體重上升、四肢沉重無力，以及對他人批評或拒絕特別敏感。最容易混淆的是「情緒反應性」，也就是在被稱讚或遇到好事時，心情會短暫好轉，讓旁人誤以為「其實沒那麼嚴重」。

他也分享臨床案例指出，有些外表亮眼、工作表現正常的上班族，週末幾乎都在補眠，壓力一過又迅速陷入疲憊與空虛，甚至靠甜食、炸物紓壓，健康指數逐漸亮紅燈。研究顯示，非典型憂鬱症並非單純心理問題，而與荷爾蒙調節、發炎反應及神經系統運作有關，若長期忽視，容易演變成慢性病程，合併焦慮或社交退縮。

楊聰財強調，治療非典型憂鬱症不能只靠「撐過去」，藥物治療搭配心理治療，並結合家人與社會支持，效果最好。親友應避免責備「怎麼那麼愛睡、那麼愛吃」，而是陪伴患者建立規律作息、減少自責與孤立感。只要及早辨識、正確治療，多數患者都能逐步找回生活節奏，學會與疾病共存，而不是被它悄悄消耗。

