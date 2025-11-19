你也有「選擇困難症」嗎？創意思考大師親授思維妙招，讓你3分鐘輕鬆下決定
有一次我應邀到澳洲雪梨，為一群教育專家示範CoRT思考課程。在開始上課前，我跟在場的30位男童（10~11歲）說，只要他們乖乖上學，每個人一週都能拿到5澳元，這個主意他們覺得如何？他們全都愛死了這個構想，然後開始告訴我他們打算如何花用這些錢（買糖果、漫畫等等）。我於是解釋PMI方法，接著要求他們五人一組分組討論，針對這提案中的5澳元設想正面、負面和有趣面。
PMI：思考工具也可以很簡單
PMI是個強而有力的思考工具，而且簡單到不需要學習。因為每個人都自認為早就在做了。我特別選擇好發音的字首縮寫，讓我們方便要求自己或其他人「來做個PMI練習吧」：
P代表「正面（Plus）或有利點。
M代表「負面」（Minus）或不利點。
I代表「有趣面」（Interesting）或有趣點。
PMI是個引導注意力的工具。在做PMI練習時，你要刻意先將注意力集中在有利點，接著轉到負面點，最後考量有趣點。這個練習要以非常審慎和有紀律的態度在2~3分鐘內完成。PMI也有助於將心境調整成客觀和全面審視的心態，這一點我會在稍後解釋。
3分鐘後，每個小組的發言人報告結論，出現了許多論點：
●個頭大的男孩會痛打他們，把錢搶走。
●爸媽就不會給禮物或給零用錢。
●學校會提高營養午餐的價錢。
●誰有權決定每個年齡層的學童該給多少？
●這筆錢會引發爭吵和肢體衝突。
●這些錢從哪來？
●付給老師的薪水就少了。
在此練習的最後，我再問一次他們是否喜歡這主意。之前百分之百的孩童喜歡這構想，現在，顯然30個裡面有29個完全反轉看法，不再喜歡這個構想了。最值得留意的是，光是一項簡單的審視工具，而且還是學童自己操作，就能產生這樣的變化。我並沒有多加介入，而對這議題本身也從沒說過任何一句話。
如果你想針對「所有的汽車都應該漆成黃色」這個議題做PMI練習，你的結論可能會像這樣：
P：正面
●夜晚時比較容易看得見。
●省得你還得決定車子要漆成什麼顏色。
●節省等待汽車漆成你所要顏色的時間。
●汽車製造商會省事許多。
●汽車會回歸單純的交通工具本質。
●發生小擦撞時留在你車上的烤漆顏色相同。
M：負面
●無趣。
●難以辨識自己的車子。
●在停車場裡很難找到自己的車子。
●偷竊汽車變得容易。
●警察在追逐歹徒汽車時會有困難。
●意外事件的目擊者會更難辨別。
I：有趣面
●看看是否會出現各種色調的黃應該很有意思。
●看看人們是否對安全因素有好評應該很有意思。
●看看人們對車子的態度是否會改變應該很有意思。
●看看是否出現不同顏色的邊飾應該很有意思。
●看看這構想是否可行應該很有意思。
●看看誰會支持這項提議應該很有意思。
完成這些步驟相當容易，難的是，即使一開始你的偏好就已經替你決定對該構想有什麼感覺，仍然得從一個方向到另一個方向地引導注意力。這種查看某個方向的「意願」正是其中的關鍵。
過了這一關，接下來對智力的必然挑戰，就是盡可能發掘更多的正面、負面或有趣面。所以這當中有個轉變：聰明才智不再用來支持你的偏愛，而是用於探究議題。
探究結束後，你的情緒和感覺可以用來決定事情。這中間的差別在於，情緒的運用是在議題探究之後而非之前，也因此避免了阻礙議題的探索。
清楚看見周遭情勢，你需要先「戴上眼鏡」
我們有時候稱CoRT思考法為「戴眼鏡法」。如果有個人近視，給他一副眼鏡，他就會看得更明白、更清晰，而且會開始適應這較佳的視野。他依然能夠根據舊的價值觀行事，只是現在對周遭形勢看得更清楚。像PMI之類的思考工具就扮演著眼鏡的功能，讓我們能夠看得更明白、更清晰，然後依照我們所見做出反應。
曾經有位13歲的女孩表示，一開始她覺得PMI很做作，因為她清楚明白自己對某個議題的感覺。然而當她逐步做完正面、負面和有趣面後，發現自己對得到的結果有反應，先前的感覺改變了。這正是你期待的結果：一旦某個念頭浮現腦海，並將它列於某些標題底下之後，這個念頭就再也無法抹去，而且終將影響最後的決定。
在PMI練習中，我們不考量觀點本身的價值，目的不是價值判斷。我們期望的，是從不同方向查看時能看到什麼觀點。這個差別非常重要。有個女孩朝南看到教堂的尖塔，另一個在鄉間不同地點的女孩，朝北看時也看到相同的教堂尖塔。那麼這座教堂是南邊的教堂，還是北邊的教堂？顯然兩者都是。
PMI練習正是這樣。「正面」代表一個掃瞄的方向，就如同朝北看。我們檢視這個方向，看到我們所看見的，並且記下我們所看見的，然後再看下一個方向。這麼做的唯一目的是有效的掃瞄，而不是在認定價值。
不管正反面，盡情的用「有趣面」判斷吧！
PMI中的「I」或「有趣面」要素擁有幾個功能，可以納入所有既不正面也非負面的觀點和意見（若有某個觀點不管從正面或從負面看都有支持者，或許就該同時列入兩大項之下）。
這個「I」也會促使你養成審慎的習慣，除了以判斷為基礎的考量去探索事物，也發掘該構想的有趣面或探查可能引發什麼樣的後果。
有個簡單的句子可有效應用在這有趣面的掃瞄上：「看看會不會……應該很有意思」。思考的人得以擴展概念，而不是僵固地看待它。
「I」方向的另一個面向，是想知道這個概念是否會引發出另一個構想。概念的「行動價值」（movement value）這個想法。
最後，「I」能鍛鍊我們的心智去感應某個概念的趣味本質，而不光是判斷我們對這個概念的感覺。思考的人應該能夠說：「我不喜歡你的主意，不過其中倒是有……這些有趣的觀點。」我們大家都已經很有經驗，這樣的反應並不尋常。
來做個PMI好嗎？
許多人會說，他們多少都還是有在做PMI練習。在某些難以決斷的情況下，這或許是實話，但這不是PMI的主要目的。事實正好相反，在我們毫無疑問而且當下就可以決定喜歡或不喜歡時，才更應該做PMI練習（如同雪梨學童對每週得到5澳元的反應）。你得把PMI當成心智活動的習慣，因為它原本就是特別設計來強迫我們在這類狀況下掃瞄事物，否則你很可能會認為是多此一舉。
舉例來說，假使有人認為你的提議沒用，當場駁回時，你就可以要求他做PMI練習；當有人在某種情勢下似乎倉促就決定，你也可以要求他做PMI練習。
PMI有用是因為它比較迂迴，不直接爭論或反對。在PMI程序中，你要求別人的是展現他們最高的智能，掃瞄檢視某個議題，這完全不同於要求別人推翻自己的主張。通常對方不會抗拒PMI練習，因為他們認為，做了只會更證明他們的觀點是對的。
做PMI練習並不完全等同於列出「贊成與反對」的觀點，因為那樣比較像在做判斷練習。另外加入的「有趣面」方向，使得原先排除在外、不屬於正反兩方的觀點都可以納入考量。
練習引導知覺
千萬別因為PMI看似非常簡單就低估它的成效，我見過有個本來充滿情緒性偏激成見的會議，只因為做了PMI就轉變成對議題的深思探討。一旦將知覺引導至某個方向，你不由自主的就會看見；而一旦看見了，就無法假裝它不存在。
練習是關鍵的所在。自己練習做PMI，也練習要求別人做PMI。你可以把練習簡化成速寫式的提示。
※隨堂練習
下列6個項目可用來做PMI練習。每個項目的PMI練習時間是3分鐘，可以個別練習或小組討論。
1. 對於每個人都應該帶個徽章以顯示心情的提議，你的看法如何？
2. 每個孩童都應該有個老人來照料嗎？
3. 讓犯規的年輕人週末監禁，是個好主意嗎？
4. 是否應讓每個人都可以表明他們的稅金希望用在什麼地方？
5. 城市的中心區是否應該禁止汽車進入？
《狄波諾思考力實踐手冊 ：讓思考成為第二天性，「六頂思考帽」創意大師經典11講》☛立即購書：商周store、博客來
責任編輯：高郁捷
核稿編輯：張勝宗
看更多商業周刊內容
做個在職場上、家庭裡都成熟的大人：達成共識，就要做到
為了組織成長，什麼新方法都想試⋯領導者怎麼避免失去判斷力？
銷售成績好也可能倒閉！怎麼從「現金流量表」一眼看出公司健不健康？
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 16 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 17 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 21 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前