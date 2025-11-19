你也有「選擇困難症」嗎？創意思考大師親授思維妙招，讓你3分鐘輕鬆下決定

有一次我應邀到澳洲雪梨，為一群教育專家示範CoRT思考課程。在開始上課前，我跟在場的30位男童（10~11歲）說，只要他們乖乖上學，每個人一週都能拿到5澳元，這個主意他們覺得如何？他們全都愛死了這個構想，然後開始告訴我他們打算如何花用這些錢（買糖果、漫畫等等）。我於是解釋PMI方法，接著要求他們五人一組分組討論，針對這提案中的5澳元設想正面、負面和有趣面。

PMI：思考工具也可以很簡單

PMI是個強而有力的思考工具，而且簡單到不需要學習。因為每個人都自認為早就在做了。我特別選擇好發音的字首縮寫，讓我們方便要求自己或其他人「來做個PMI練習吧」：

P代表「正面（Plus）或有利點。

M代表「負面」（Minus）或不利點。

I代表「有趣面」（Interesting）或有趣點。

PMI是個引導注意力的工具。在做PMI練習時，你要刻意先將注意力集中在有利點，接著轉到負面點，最後考量有趣點。這個練習要以非常審慎和有紀律的態度在2~3分鐘內完成。PMI也有助於將心境調整成客觀和全面審視的心態，這一點我會在稍後解釋。

3分鐘後，每個小組的發言人報告結論，出現了許多論點：

●個頭大的男孩會痛打他們，把錢搶走。

●爸媽就不會給禮物或給零用錢。

●學校會提高營養午餐的價錢。

●誰有權決定每個年齡層的學童該給多少？

●這筆錢會引發爭吵和肢體衝突。

●這些錢從哪來？

●付給老師的薪水就少了。

在此練習的最後，我再問一次他們是否喜歡這主意。之前百分之百的孩童喜歡這構想，現在，顯然30個裡面有29個完全反轉看法，不再喜歡這個構想了。最值得留意的是，光是一項簡單的審視工具，而且還是學童自己操作，就能產生這樣的變化。我並沒有多加介入，而對這議題本身也從沒說過任何一句話。

如果你想針對「所有的汽車都應該漆成黃色」這個議題做PMI練習，你的結論可能會像這樣：

P：正面

●夜晚時比較容易看得見。

●省得你還得決定車子要漆成什麼顏色。

●節省等待汽車漆成你所要顏色的時間。

●汽車製造商會省事許多。

●汽車會回歸單純的交通工具本質。

●發生小擦撞時留在你車上的烤漆顏色相同。

M：負面

●無趣。

●難以辨識自己的車子。

●在停車場裡很難找到自己的車子。

●偷竊汽車變得容易。

●警察在追逐歹徒汽車時會有困難。

●意外事件的目擊者會更難辨別。

I：有趣面

●看看是否會出現各種色調的黃應該很有意思。

●看看人們是否對安全因素有好評應該很有意思。

●看看人們對車子的態度是否會改變應該很有意思。

●看看是否出現不同顏色的邊飾應該很有意思。

●看看這構想是否可行應該很有意思。

●看看誰會支持這項提議應該很有意思。



完成這些步驟相當容易，難的是，即使一開始你的偏好就已經替你決定對該構想有什麼感覺，仍然得從一個方向到另一個方向地引導注意力。這種查看某個方向的「意願」正是其中的關鍵。

過了這一關，接下來對智力的必然挑戰，就是盡可能發掘更多的正面、負面或有趣面。所以這當中有個轉變：聰明才智不再用來支持你的偏愛，而是用於探究議題。

探究結束後，你的情緒和感覺可以用來決定事情。這中間的差別在於，情緒的運用是在議題探究之後而非之前，也因此避免了阻礙議題的探索。

清楚看見周遭情勢，你需要先「戴上眼鏡」

我們有時候稱CoRT思考法為「戴眼鏡法」。如果有個人近視，給他一副眼鏡，他就會看得更明白、更清晰，而且會開始適應這較佳的視野。他依然能夠根據舊的價值觀行事，只是現在對周遭形勢看得更清楚。像PMI之類的思考工具就扮演著眼鏡的功能，讓我們能夠看得更明白、更清晰，然後依照我們所見做出反應。

曾經有位13歲的女孩表示，一開始她覺得PMI很做作，因為她清楚明白自己對某個議題的感覺。然而當她逐步做完正面、負面和有趣面後，發現自己對得到的結果有反應，先前的感覺改變了。這正是你期待的結果：一旦某個念頭浮現腦海，並將它列於某些標題底下之後，這個念頭就再也無法抹去，而且終將影響最後的決定。

在PMI練習中，我們不考量觀點本身的價值，目的不是價值判斷。我們期望的，是從不同方向查看時能看到什麼觀點。這個差別非常重要。有個女孩朝南看到教堂的尖塔，另一個在鄉間不同地點的女孩，朝北看時也看到相同的教堂尖塔。那麼這座教堂是南邊的教堂，還是北邊的教堂？顯然兩者都是。

PMI練習正是這樣。「正面」代表一個掃瞄的方向，就如同朝北看。我們檢視這個方向，看到我們所看見的，並且記下我們所看見的，然後再看下一個方向。這麼做的唯一目的是有效的掃瞄，而不是在認定價值。

不管正反面，盡情的用「有趣面」判斷吧！

PMI中的「I」或「有趣面」要素擁有幾個功能，可以納入所有既不正面也非負面的觀點和意見（若有某個觀點不管從正面或從負面看都有支持者，或許就該同時列入兩大項之下）。

這個「I」也會促使你養成審慎的習慣，除了以判斷為基礎的考量去探索事物，也發掘該構想的有趣面或探查可能引發什麼樣的後果。

有個簡單的句子可有效應用在這有趣面的掃瞄上：「看看會不會……應該很有意思」。思考的人得以擴展概念，而不是僵固地看待它。

「I」方向的另一個面向，是想知道這個概念是否會引發出另一個構想。概念的「行動價值」（movement value）這個想法。

最後，「I」能鍛鍊我們的心智去感應某個概念的趣味本質，而不光是判斷我們對這個概念的感覺。思考的人應該能夠說：「我不喜歡你的主意，不過其中倒是有……這些有趣的觀點。」我們大家都已經很有經驗，這樣的反應並不尋常。

來做個PMI好嗎？

許多人會說，他們多少都還是有在做PMI練習。在某些難以決斷的情況下，這或許是實話，但這不是PMI的主要目的。事實正好相反，在我們毫無疑問而且當下就可以決定喜歡或不喜歡時，才更應該做PMI練習（如同雪梨學童對每週得到5澳元的反應）。你得把PMI當成心智活動的習慣，因為它原本就是特別設計來強迫我們在這類狀況下掃瞄事物，否則你很可能會認為是多此一舉。

舉例來說，假使有人認為你的提議沒用，當場駁回時，你就可以要求他做PMI練習；當有人在某種情勢下似乎倉促就決定，你也可以要求他做PMI練習。

PMI有用是因為它比較迂迴，不直接爭論或反對。在PMI程序中，你要求別人的是展現他們最高的智能，掃瞄檢視某個議題，這完全不同於要求別人推翻自己的主張。通常對方不會抗拒PMI練習，因為他們認為，做了只會更證明他們的觀點是對的。

做PMI練習並不完全等同於列出「贊成與反對」的觀點，因為那樣比較像在做判斷練習。另外加入的「有趣面」方向，使得原先排除在外、不屬於正反兩方的觀點都可以納入考量。

練習引導知覺

千萬別因為PMI看似非常簡單就低估它的成效，我見過有個本來充滿情緒性偏激成見的會議，只因為做了PMI就轉變成對議題的深思探討。一旦將知覺引導至某個方向，你不由自主的就會看見；而一旦看見了，就無法假裝它不存在。

練習是關鍵的所在。自己練習做PMI，也練習要求別人做PMI。你可以把練習簡化成速寫式的提示。

※隨堂練習

下列6個項目可用來做PMI練習。每個項目的PMI練習時間是3分鐘，可以個別練習或小組討論。

1. 對於每個人都應該帶個徽章以顯示心情的提議，你的看法如何？

2. 每個孩童都應該有個老人來照料嗎？

3. 讓犯規的年輕人週末監禁，是個好主意嗎？

4. 是否應讓每個人都可以表明他們的稅金希望用在什麼地方？

5. 城市的中心區是否應該禁止汽車進入？

《狄波諾思考力實踐手冊 ：讓思考成為第二天性，「六頂思考帽」創意大師經典11講》☛立即購書：商周store、博客來

