你也被罵過嗎？小時候一開車內燈爸媽就暴怒 網喊：這是共同的童年陰影

不少人都有小時候打開車子的車內燈，就遭父母激烈制止的經驗。（示意圖，取自Pexels）

你也遇過嗎？一名網友在社群Threads發文詢問，為什麼童年時只要打開車內燈，父母反應都像發生大事一樣，讓他至今仍百思不得其解。短短幾句話迅速引爆討論，吸引超過140萬次瀏覽、近4萬人留言，不少人直呼這根本是「全台共通的童年陰影」。

只是開車內燈 爸媽為何激動？

留言區幾乎一面倒秒懂原PO的感受，有人形容，「每次一開燈，我媽都會喊得好像我爸瞬間失明」，也有人笑說，「全台爸媽是不是都內建同一套系統，車內燈一開就世界末日」。不少網友坦言，即使長大後自己開車在夜間打開車內燈，心裡還是會莫名緊張，彷彿會被制止的畫面已深植腦海。

也有網友試著替父母平反，指出夜間行車時，車內突然變亮，眼睛需要時間重新適應外頭的黑暗，尤其在沒有路燈的地方，確實可能影響視線安全。更有人補充，小時候常被警告「下車忘記關燈會沒電」，這也是父母緊張的原因之一。

一名計程車司機留言說明，早期車輛的車內燈亮度高，且沒有明確指向性，打開後容易因後照鏡反光，讓駕駛從亮處看暗處更加吃力，因此夜間行車時視線確實會變差。不過隨著科技進步，現在多數車款的車內燈已改為局部照明，只照亮特定位置，除非外部環境非常昏暗，否則影響已大幅降低。

警方也表示，道路交通管理處罰條例並未禁止行駛中開啟原廠車內燈，只要沒有擅自改裝成過於刺眼的燈光影響行車安全，就不會違規。換言之，童年被喝斥的恐懼，更多來自早期用車經驗與安全顧慮。

