「你今天搜尋了嗎？」Yahoo 2025搜尋大數據揭密！

▲Yahoo 2025搜尋行為大數據揭開掌握台灣網友搜尋行為關鍵！

從日常到投資、AI娛樂與流行趨勢 一次掌握台灣網友搜尋行為關鍵

【記者 陳姿穎／台北 報導】「搜尋」不只是找答案，更反映台灣網友的生活節奏與關注轉變。回顧 2025 年，Yahoo透過搜尋行為大數據回顧台灣網友一年來的關注軌跡，包含上班族一週心情起伏、投資理財焦點、AI娛樂應用，以及社群流行語現象，勾勒一幅台灣網路文化與社會脈動的縮影。

上班族內心小劇場曝光！星期一想離職、星期二查機票、每週五手搖飲完美收尾

Monday Blue也許不是錯覺！Yahoo觀察發現，在一週之中，「星期一」是網友搜尋「離職」、「辭職」相關關鍵字的高峰日，其中又以早上10點最為集中；相較之下，「星期六、日」的搜尋熱度明顯下滑，約為上班日的三分之一。此外，「離職」相關搜尋量集中在2月與3月，顯示年後轉職念頭特別容易浮上心頭。

有趣的是，儘管「星期二買機票比較便宜」的說法已被專家澄清，「星期二」仍是「機票」關鍵字的搜尋高點，顯示不少人依舊習慣在週間為下一趟旅程做功課。而「手搖飲」關鍵字的搜尋量，則在「星期五」上午10點達到一週最高，彷彿為忙碌的一週先點一杯小小犒賞，替週末暖身。

財經投資主題關鍵字最受關注！「台積電」、「黃金」、「匯率」成流量密碼

2025年Yahoo前1,000個熱搜關鍵字中，「財經投資」相關搜尋以近五分之一的絕對優勢成為最具份量的搜尋類別，其中，「股票」與「ETF」相關關鍵字合計占比接近一半，「台積電」穩居個股搜尋之冠；同時，受全球政經局勢影響，也帶動「黃金」及新台幣、日圓等「匯率」相關關鍵字的熱度，反映網友對市場變化的高度關注。

年度AI熱搜功能：從吉卜力到公仔風，AI成為全民娛樂新日常

AI科技應用持續擴展至生活與娛樂場景。盤點網友高關注的AI熱搜功能，以ChatGPT帶動的「吉卜力風」圖片最受矚目；Google Gemini推出的「公仔風」，也掀起將人物與寵物變身3D公仔的社群討論熱潮。此外，「冬季戀歌」雪景氛圍照、「美人魚濾鏡」，以及飛天小女警、名偵探柯南、蠟筆小新等「卡通角色」風格圖像，皆成為高搜尋的 AI 應用關鍵字，顯示 AI 已逐漸融入創作、社群互動與日常娛樂之中。

十大熱搜流行語：政治語錄、跨國神曲成社群創作素材

「本來應該從從容容，游刃有餘；現在變成匆匆忙忙，連滾帶爬」，民進黨立委王世堅的質詢語錄被網友改編成洗腦神曲〈沒出息〉，在社群平台快速擴散，奪下年度十大熱搜流行語冠軍，展現政治語言在網路創作中的再詮釋力。

同時，洗腦神曲韓國「〈APT.〉」、越南「〈肯恰拿〉」旋律等多國音樂文化也席捲短影音平台，成為高搜尋流行語之一，展現台灣網路文化在語言、音樂與社群創作上的多元融合樣貌。（照片Yahoo提供）