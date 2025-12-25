你以為中國人不過西洋節？數據太誠實：平安夜一到，保險套直接賣爆

大陸中心／唐家興報導

中國電商平台釋出的消費趨勢，每到12月、尤其平安夜前後，與親密關係相關的私密用品的銷量明顯升溫。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

提到聖誕節，很多人第一時間會聯想到歐美國家，甚至有人認為中國人「不太過西洋節」。但近年中國電商平台與媒體釋出的消費趨勢，卻給了完全不同的答案。每到12月、尤其平安夜前後，部分商品銷量明顯升溫，其中最引人注目的，正是與親密關係相關的私密用品。

【聖誕節不只交換禮物，中國消費力很誠實】

雖然聖誕節在中國並非官方節日，但在一線城市與年輕族群中，平安夜早已成為「有氣氛、有儀式感」的日子。多家中國媒體過去轉述大型電商平台觀察指出，12月常被視為全年私密商品的重要銷售月份之一，節慶前夕的需求尤其明顯。

業者私下形容，這段時間的消費特徵與情人節、跨年夜高度相似，購買者多集中在都會區、年輕上班族與情侶族群。

【電商觀察：12月需求明顯成長】

從平台端的趨勢來看，聖誕節帶來的，不只是燈飾與禮物商機。相關報導指出，避孕用品、保險套、情趣用品在12月的搜尋量與下單量，都比平常月份更活躍，被視為年末消費的重要風向指標。

電商分析認為，這與三個因素有關：「節慶氛圍濃厚，約會意願提高」、「跨年連假在即，聚會與出遊安排增加」、「年終壓力釋放，消費心態轉為即時滿足」

【為何是聖誕節？年輕世代早已不分中西】

學者與市場觀察者指出，對許多年輕中國消費者而言，聖誕節早已不再是「宗教節日」，而是一個被重新定義的社交節點。送禮、約會、聚餐、住飯店，這些行為模式，和西方文化連結不深，卻與「過節感」高度相關。也因此，從商場佈置到電商促銷，中國市場對聖誕節的反應，往往比外界想像得更熱烈。

【私密商品為何成為焦點？】

相較於公開性的節慶商品，私密用品的銷售變化，更容易被視為「真實需求」的反映。業界人士分析，這類商品不太會因宣傳造假需求，一旦出現明顯成長，通常代表實際使用情境增加。也正因如此，私密商品的12月銷售表現，常被中國媒體拿來解讀為「節慶夜晚的真實寫照」。

【不只過節，更是消費文化的轉變】

從聖誕節的消費曲線可以看出，中國年輕世代的生活型態正在改變。他們不再拘泥節日來源，而更在意是否「好玩、好約、好分享」。當平安夜成為一個被期待的夜晚，相關產業自然也跟著熱絡起來。

【結語】

所以，中國人到底過不過聖誕節？數據或許不會說話，但消費行為很誠實。當12月一到，某些商品默默賣得特別好，答案其實早就寫在訂單裡。

