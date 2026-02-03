你以為只有人類嗎?狗狗、貓貓也步入高齡化，守護毛孩黃金熟齡期
「毛小孩老化的速度，大約是人類的6～8倍。」蔡志宏以一個簡單換算說明，狗、貓平均壽命約12～15歲，人類平均壽命約80歲，如果以這樣比例來看，半年一次的健康檢查，就好像人類每3年健檢一次。
隨著醫療與營養進步，越來越多毛小孩陪著我們一路走到「熟齡階段」。然而，狗狗與貓咪老化速度比人類快得多，當牠們步入9歲以上，關節、心臟、腎臟、視力等身體機能都會逐漸下降，甚至可能面臨慢性腎病、高血壓或心臟病等問題。
因此，專家建議高齡毛小孩至少每半年到一年進行一次健檢，從血壓、血液、生化檢查到影像檢查，及早發現異常，才能替牠們多爭取「健康的老年」。在毛孩無法開口求助的年紀，飼主的觀察、陪伴與定期檢查，就是牠們最重要的安全網。讓牠們安穩變老，是一件溫柔、也需要被珍惜的事。
高齡毛小孩，半年健檢一次較安心
蔡志宏建議，9歲以上的高齡毛小孩，最好能每半年到一年安排一次健檢，依照動物的狀況與飼主的預算，和獸醫師討論每一隻毛小孩的「檢查的深度與廣度」。
基本健檢內容可包括：
◎問診與全身理學檢查
◎聽診心臟與肺部是否有雜音
◎基本血液與生化檢查（肝腎功能等）
◎必要時搭配X光、超音波或進一步檢查
「量血壓」非常基礎、超重要
慢性腎病、高血壓、心臟病是互相牽連的，在所有檢查中，蔡志宏特別強調：「血壓是非常基礎、但往往被忽略的數據。」以貓為例，慢性腎臟病非常常見，而研究顯示，有高血壓的貓，大約有七成以上會合併腎臟問題；而已確診慢性腎臟病的貓，約有六成多同時存在血壓過高。
而且高血壓會傷害腎臟、心臟與血管；腎臟功能愈差，又可能讓血壓更難控制，這就會形成一個惡性循環；心臟疾病如心肌肥厚，也常與血壓異常相關。
「所以量血壓不是多此一舉，而是高齡毛小孩健檢時必備的基本項目。」蔡志宏說，只要及早發現毛小孩有血壓問題，配合飲食調整與藥物治療，就有機會「把傷害減到最低」，讓心臟和腎臟能用得更長久。
飲食觀念不是粗茶淡飯，而是吃好吃精
談到高齡飲食，很多飼主會聯想到「清淡、少吃、低蛋白」，甚至把狗貓的餐食煮得比人的還無味，但蔡志宏直言，這樣的觀念需要更新。
「以前說老人家要吃清淡、粗茶淡飯，現在反而強調要有足夠、優質的蛋白質與均衡營養，而毛小孩也是一樣的。」
飲食有多樣的選擇，以飼料來說，方便又營養完整，若選大型廠牌的飼料，通常經過營養團隊設計，會考量到蛋白質、脂肪、碳水化合物比例，以及維生素、礦物質、微量元素，而且不同年齡與疾病狀況的需求，也可以個別選擇。對多數家庭來說，選擇適齡、適症的完整飼料，是既方便又安全的方式。
近來，也有愈來愈多飼主想為毛小孩自煮鮮食，但常常忽略「配方是否均衡」的問題。以貓咪來說，牠們幾乎是絕對肉食動物，蔬菜、貓草只是輔助，無法當主食；而狗狗則是偏肉食的雜食動物，雖然可以吃蔬菜和澱粉，但主食仍應以動物性蛋白為主。
由於很多飼主為了「清爽健康」，只給水煮雞胸肉、南瓜、少量海鮮，幾乎完全不加油、不加鹽，長期下來，反而讓狗狗皮毛乾燥、膚況不佳、肚皮薄、抵抗力下降，同時也吃得不開心。
「動物同樣需要電解質平衡，完全不給鹽也不行，只是寵物的鹽分量要遠低於人類飲食，大約是人類食物用量的三分之一到五分之一。」蔡志宏提醒，若家中以鮮食為主餐，務必要請教獸醫或獸醫營養專家，依照體重、年齡與健康狀況調整比例，才能兼顧美味與健康。
Box台灣環境的隱形殺手：
濕度與過敏
台灣位屬海島型氣候，悶熱潮濕，不只人容易過敏，毛小孩也深受其害。蔡志宏直言：「在台灣，過敏是人、狗、貓共同的大問題。」因此建議，家中若有高齡或過敏體質的毛小孩，除濕機與空氣清淨機幾乎是必備家電，家中濕度盡量維持在50～60％，可減少黴菌、塵蟎。
空氣清淨機則能降低空氣中的過敏原與污染物，毛小孩的過敏反應，可能表現在打噴嚏、咳嗽、眼睛紅腫、流淚、黑眼圈樣暗沉，還有些毛小孩的耳朵會反覆發炎、搔癢，甚至皮膚紅腫、脫毛、反覆細菌或酵母菌感染。「很多慢性外耳炎、皮膚炎，其實都和過敏、環境有關。」蔡志宏說，改善居家環境，往往比一味擦藥、吃藥來得更為根本。
別常大搬家具，視力退化老狗貓，靠「腦內地圖」生活
高齡毛小孩不只關節、臟器會退化，視力也會慢慢變差。部分狗狗會出現白內障，甚至需要考慮開刀；也有很多毛小孩，早已看不清楚輪廓，只能分辨明暗。
「有些孩子其實看不到了，但在家裡卻走得很順，因為牠們腦袋裡有一幅『家裡地圖』。」因此，對高齡毛小孩來說，熟悉的環境非常重要。蔡志宏提醒：盡量不要頻繁、劇烈地改變家具擺設，走道保持暢通，避免突然多了障礙物，食盆、水盆、睡床位置盡量固定。
如果必須變動環境，也應循序漸進，給毛小孩時間重新建立「腦內地圖」，以免增加跌倒、撞傷的風險。
安寧照護不只照顧毛小孩，也照顧飼主的心
談到臨終末期照護，蔡志宏說，這是每一位飼主遲早會碰到，也是每一位獸醫無法迴避的議題。他認為，獸醫的責任有兩個層次：只要還有治癒的可能，就盡力治療；但當疾病已無法治癒時，就要盡力減輕痛苦。
安寧照護會思考幾個面向，包括毛小孩是否還能自主進食？若必須長期依賴胃管、鼻胃管進食，必須衡量對動物的負擔與生活品質；其次是即使接受治療，疼痛是否仍無法緩解？牠是否還能感受到與家人相處的快樂？「生命的珍貴不在於長短，而在於是否活得有意義、有尊嚴。」當疾病造成的痛苦已遠超過生命本身的喜樂時，是否考慮安樂離開，成為許多飼主心中最沉重、也最矛盾的抉擇。
Box「內疚就交給醫生承擔」：飼主不必獨自面對
在診間裡，蔡志宏經常聽到飼主哽咽地說：「我怎麼沒有早點發現？」「是不是我哪裡做錯了？」他總會這樣回應：「你把壓力交給我就好。我是醫生，這份壓力由我來承擔，你有任何擔心或疑問，都可以丟給我們，一起拆解、一起討論。」
他也常提醒飼主回頭看看整段旅程，從相遇那天，把牠帶回家，一起長大、玩耍、陪伴；到年老時，仍細心照顧，陪牠走完最後一段路，這樣的一生，其實非常圓滿、非常幸福。
難過與不捨一定存在，但不必再額外加上一層「自責」。在適當的時刻學會放手，讓毛小孩帶著尊嚴、在愛中離開，也是對牠的一種成全。
好好陪牠變老，是這輩子最溫柔的約定
高齡狗狗、貓貓的照護，沒有華麗的祕訣，只有一點一滴的觀察與陪伴，定期量體重、留意活動力與睡眠變化、安排適當健檢、重視血壓與臟器功能、提供均衡飲食與舒適環境，最後，在生命的終點，勇敢面對、溫柔告別。
對多數飼主而言，毛小孩的一生只不過十幾年；但對牠們來說，你就是牠的全部一生。好好陪牠變老，就是你們之間最深刻、也是最溫暖的約定。
