你以為機車報廢只是「拖走就好」？錯了！五大風險一次掌握！釧合企業打造免出門的機車報廢新模式

在台灣，機車幾乎是每個家庭的日常交通工具，但談到「報廢機車」，多數人卻常停留在「找回收車拖走」的簡化印象。然而，機車報廢看似簡單，卻牽涉 監理站註銷、環保署管制聯單、車體拆解、個資安全 等多項流程，一旦沒有處理正確，很可能讓車主承擔不必要的風險。

許多車主並不知道，報廢機車常見的五大隱藏風險包括：

❶ 車籍未註銷 → 仍需負擔牌照稅、罰單等責任

即使機車已消失在你家中，只要未註銷，駕駛責任就仍在車主頭上。

❷ 機車被非法轉售 → 車主恐被捲入違規或刑案調查

坊間常有「回收後再賣出去」的黑市流程，讓車主後續面臨罰單甚至法律糾紛。

❸ 未取得合法環保回收聯單 → 權益無法保障

報廢憑證不完整，可能造成後續行政流程受阻。

❹ 個資外洩風險高

車牌、車籍資料若未經合法程序處理，容易遭不法利用。

❺ 找錯業者 → 車體外流、資料不可追溯

非政府立案回收場最常出現流程不透明、紀錄缺漏等問題。

機車報廢絕非「拖掉就好」，而是一個需要 專業、合法、安全的完整程序。

⭐ 千則 Google 五星好評肯定：釧合企業成為機車族首選

面對機車報廢的諸多眉角，許多車主開始選擇專業服務來避免踩雷。

其中 釧合企業 以「透明流程 × 合法報廢 × 免出門代辦」的模式，累積超過千則 Google 五星評價，成為雙北與全台車主最信任的報廢管道之一。

車主普遍回饋：

· 「真的不用跑監理站，超省時間！」

· 「長輩也能輕鬆報廢，服務人員很耐心。」

· 「流程一清二楚，報廢證明很快就到手。」

這些口碑，也讓釧合企業在機車報廢領域建立了強烈的信任感。

🛵 【釧合企業】機車報廢一站式服務：手機預約即可完成

為幫助忙碌的機車族免於奔波，釧合企業推出「免費車牌報廢代辦」，協助完成所有必要步驟：

1. 拆卸車牌、確認車籍資料

2. 監理站車籍註銷作業（免費代辦）

3. 開立環保署合法管制聯單

4. 提供報廢證明文件

5. 客服即時回覆，整個流程線上完成

📌關鍵亮點：車主全程免到場、完全不用出門！

只需使用 LINE 或電話預約，提供必要資訊，即可由釧合專員全程處理。

尤其對於：

· 職場忙碌者

· 家中長輩機車需要報廢

· 機車已無法啟動、無法牽到監理站

· 不想自己跑流程者

都十分友善，是「零負擔」的報廢方式。

♻️ 合法處理、不外流的環保拆解流程

釧合企業依照環境部規範進行完整拆解，包含：

· 車體合規拆卸

· 流程可追溯化

· 場內作業透明化

此流程能有效避免黑市流通，確保報廢後的機車不會再度出現在道路上，也能避免車主後續被追溯責任。

釧合表示：

「機車報廢要做到讓車主安心，最重要的就是合法、透明、可追蹤。」

🚚 全台皆可預約，機車族最方便的報廢方式

釧合企業提供全台拖車報廢服務(不含離島/花東/偏遠山區)，只要機車還能牽動，不管能否發動，都能派員前往處理。

📞 預約方式

📞02-2295-2653

LINE 官方帳號：@motor717

客服可協助預約拖車及查詢流程，回覆迅速且友善。

🌍 合法報廢，是讓機車安全退役的最後一步

釧合企業呼籲，報廢機車時務必要選擇合法業者，才能避免不必要的稅金、罰單與法律風險，更能確保車體獲得正確拆解、對環境更友善。

讓老機車安全退役，也讓車主真正放心，這是釧合希望達成的使命。

