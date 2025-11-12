「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐

生活中心／唐家興報導

醫師都比不過！台灣最賺錢行業出爐，金融保險業再度登頂。

台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。

「金融保險業穩居高薪之巔」：月薪7萬成常態

根據統計，今年1至9月，全體受僱員工平均經常性薪資為47,751元，年增3%，創下近25年同期最大增幅；而累計實質總薪資平均數也成長1.87%，為7年來最大漲幅。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，總薪資涵蓋與景氣、廠商營收連動的非經常性薪資，前9月實質總薪資成長幅度更大，推測主因與「電子業熱絡」有關。

她進一步表示，這波薪資上揚不僅反映產業景氣穩定，也顯示企業對專業人才需求強勁，尤其在金融、科技與技術服務領域表現突出。

「高薪三強」揭曉：金融、資通訊、專業技術領先群雄

統計顯示，1到9月經常性薪資平均數最高的三大產業依序為：「金融及保險業」70,715元、「出版影音及資通訊業」69,515元，以及「專業科學及技術服務業」58,209元。製造業整體平均為45,735元，但若細看「電子零組件製造業」，薪資可達56,996元，仍屬高薪族群代表。

相較之下，住宿及餐飲業（34,996元）與其他服務業（36,668元）仍位居低薪產業之列，包括美容美髮與用品維修等行業，顯示服務業薪資改善空間仍大。

「學歷與薪水正相關」：研究所畢業者平均月薪逼近6.6萬

報告同時指出，截至9月底，工業及服務業受僱員工人數達854萬7千人，較上月微增2千人。性別差距部分，男性員工經常性薪資中位數為39,979元，女性則為36,269元，仍存在約3,700元差距。

薪資亦與教育程度高度相關。大學與專科畢業者薪資中位數約為4萬元，而研究所畢業者則高達66,488元。主計處指出，過去五年研究所畢業者薪資年增率普遍高於其他學歷層級，顯示「高學歷=高薪資」的趨勢依然明顯。

「台灣薪資結構持續升溫」：專業與高知識人才成市場焦點

整體而言，今年薪資數據反映出台灣勞動市場正穩定成長。從產業結構觀察，金融及保險業、資通訊與技術服務仍為高薪主力，而電子製造鏈在景氣推動下維持強勁動能。專家預期，未來隨AI與金融科技持續發展，「高知識、高技能」人才將成為薪資成長的關鍵主角。

