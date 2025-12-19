你來我往跨國共學 新北、昆士蘭STEAM交流展現成果

透過「永續創客-跳蛙與風車」實作課程，實現STEAM跨國跨校共學，提升學生外語溝通能力

新北市教育局與澳洲昆士蘭教育廳合作推動雙向短期STEAM交流已邁入第9年，今（19）日舉辦成果展

新北高中聯手多校設計亮點STEAM課程，帶領澳洲學生從實作中探索科學與文化之美

新北與澳洲昆士蘭打造STEAM課程雙向交流，與澳洲師生一起進行水火箭實驗

臺澳師生共同學習三視圖數學課程，提升跨語言、跨文化理解與國際行動力。

澳洲學生帶著新北高中學生體驗VR情境學習，與澳洲同學及老師建立難得的跨國友誼。

今年10月由新北高中學生前往昆士蘭Burpengary State Secondary College，親手製作迴力鏢體驗STEAM課.

新北市教育局與澳洲昆士蘭教育廳，合作推動雙向短期STEAM交流已邁入第9年，今天（19日）舉辦成果展暨結業典禮，由教育局長張明文與澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表費裘娜共同出席。透過「你來我往」跨國共學模式，學生在實作課程與文化交流中，逐步累積外語溝通、跨文化理解與國際行動力，展現長期國際合作的豐碩成果。

今年10月由新北高中帶領10名學生前往昆士蘭Burpengary State Secondary College，展開12天STEAM課程與寄宿家庭文化體驗；12月則由澳洲師生回訪新北市，並由新北高中、清水高中、中和高中及明志國中共同組成STEAM交流接待團隊迎賓。各校特別設計融入節慶與在地文化特色的科學實驗、工程設計與藝術創作課程，帶領澳洲學生從實作中探索科學與文化之美，包括「太極圖的魔法－錫雕創作」、「聖誕奇蹟茶會：泡茶機美學與應用」、「永續創客－跳蛙與風車」等主題，並規劃臺灣特色美食烹飪課程，讓外國學生親手體驗。另安排和平島地質公園與九份戶外教學，以及黃金博物館導覽課程，認識臺灣獨特地質景觀與礦業歷史，感受寶島多元且豐富的自然與人文風貌。

參與交流的新北高中學生黃皓亘分享，前往澳洲參與寄宿家庭生活與在地學校課程，讓他深刻感受到不同文化下的作息安排與課後活動互動。從水火箭實驗、迴力鏢製作、海洋生態觀察到VR情境學習等多元課程，把科學概念與動手實作緊密結合，讓他體會到學習不只在課本裡，而是充滿挑戰與樂趣性，也學會勇於嘗試新事物，與澳洲同學及老師建立難得的跨國友誼。