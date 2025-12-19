你來養我！流浪幼貓不信任人類「反覆試探」 15分鐘後傲嬌認主人

記者鄭玉如／台北報導

美國一名女子下班後在停車場發現幼貓，由於當天氣溫低，決定先帶回家安置，不過小貓起初戒心重，反覆試探，經過15分鐘才主動跳進車內，彷彿選定她當主人。（示意圖／PIXABAY）

美國印第安納州一名女子日前下班後前往停車場，準備開車返家時，發現車子附近出現一隻幼貓。由於當晚氣溫極低，她擔心幼貓撐不過寒夜，決定先將牠帶回家安置，再幫忙尋找飼主。幼貓起初似乎不信任人類，不斷試探女子的善意，直到最後才主動跳進車內，彷彿在說「人類，你可以養我了。」

根據《The Dodo》報導，居住在印第安納州的奧布莉（Aubree Johnson）下班後抵達停車場，準備開車時發現車底附近躲著一隻幼貓。奧布莉表示，「我以前從未在停車場見過貓，尤其是在這麼寒冷的冬夜，氣溫不斷下降，我實在無法丟下牠不管。」然而，小貓一開始對人類充滿戒心，只要奧布莉靠近，就立刻鑽進車底躲避。

奧布莉透露，大約等了15分鐘後，小貓終於卸下心防，開始磨蹭她的腿討摸；當車門打開時，牠更是毫不猶豫地跳進車內。後來，小貓被取名為「洛蒂」（Lottie）。她擔心洛蒂可能只是走失的寵物，於是拍下牠的照片分享到社群媒體，希望能找到原飼主，卻始終未獲回應。

隔天，奧布莉帶洛蒂前往獸醫院檢查，結果顯示牠身體健康，且未植入晶片，確認並非他人走失的寵物，而是一隻流浪貓。奧布莉認為，這場相遇就是一種緣分，最終決定收養洛蒂。她家中原本就飼養了一隻黃金獵犬，兩隻毛小孩很快就打成一片。奧布莉感性表示，「洛蒂能如此信任我，讓我感到非常欣慰。很多人說牠很幸運遇到我，但其實，真正幸運的人是我。」

