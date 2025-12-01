你信嗎？高雄新民調傳「柯志恩只輸他」 綠營四大戰將火線回應

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑力拚獲得選民青睞出線。根據《TVBS民調中心》今（1）日所公布的最新民調顯示，民進黨若派出賴瑞隆對決柯志恩將微幅領先2%，反觀若是許智傑、邱議瑩及林岱樺澤落後7至10%。對此，柯志恩、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑也分別做出回應。





根據民調，柯志恩對決賴瑞隆為40%：42%（落後2%）；對上許智傑為42%：35%（領先7%）；對上邱議瑩為43%：35%（領先8%），對上林岱樺為40：10%（領先10%）。

本次調查是《TVBS民調中心》於114年11月20日至27日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。

對此，柯志恩表示，任何的民調他們都尊重，合理的民調也都會來做參考，《TVBS》所公布的這份民調，相較於前兩天《上報》所公布的，與他們所觀察的趨勢趨近，而且是長期來做追蹤跟調查。

快新聞／高雄新民調曝！傳「柯志恩只輸他？」 綠營四大戰將火線回應

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／柯志恩辦公室提供）

她強調，「我們有辦法透過這次的與上次的民調做一個對比，提供未來該怎麼做的參考，我相信這份民調公布之後，會根據數字細項中需要團隊再加強、與民眾再做溝通的（的部分），我們都會努力來去做，希望能夠贏得更多民眾的一個認同」。

賴瑞隆則說，謝謝所有高雄市民的鼓勵跟支持，任何的民調團隊都會納入參考，未來會持續提出更多願景、實際做法並深入基層，「我們一起努力讓高雄更好」。

快新聞／高雄新民調曝！傳「柯志恩只輸他？」 綠營四大戰將火線回應

民進黨高雄市長初選擬參選人賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

邱議瑩在立法院受訪時回應，其實團隊在基層有得到非常多的反饋，昨天的造勢大會也有超過5萬名鄉親到場給予她加油打氣，還是一句老話，不管民調的數字如何，自己還是會持續奮戰到最後一天，一步一腳印爭取最多市民的認同。

快新聞／高雄新民調曝！傳「柯志恩只輸他？」 綠營四大戰將火線回應

民進黨高雄市長初選擬參選人邱議瑩。（圖／邱議瑩辦公室提供）

林岱樺則說，無論在關稅談判，或者國防外交，台灣都面臨很大的挑戰，民進黨必須謹慎因應；每一場選戰，都是一場嚴苛的考驗，所以她會再三提醒，刻意貶低競爭對手的民調，就是犯了戰略上的致命錯誤，最後傷害的都是民進黨。

快新聞／高雄新民調曝！傳「柯志恩只輸他？」 綠營四大戰將火線回應

民進黨高雄市長初選擬參選人林岱樺。（圖／林岱樺辦公室提供）

最後，許智傑則強調，《TVBS》是比較知名的民調公司，但是也會有機構效應，總而言之，這些民調團隊都納入參考，不過可以看出一個趨勢，他都「坐二望一」，也呼籲他的支持者繼續加緊努力、戰戰兢兢，「最後我們會贏得最後的勝利」。

快新聞／高雄新民調曝！傳「柯志恩只輸他？」 綠營四大戰將火線回應

民進黨高雄市長初選擬參選人許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）





