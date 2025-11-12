「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準

yes123求職網，特地進行「年終獎金勞工期望值與歲末自評考績調查」發現69.5%的公司指出，在「馬年農曆年」前，「已經確定會發年終獎金」，但仍少於去年的72.8%，比例創四年以來次低水準。(圖片來源/pexels)

時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」，不過面臨關稅貿易戰，以及上半年匯損利空，目前景氣呈現「外溫內熱」，因此對資方來說，該如何看待同仁們今年的表現？仍有計劃發放年終獎金嗎？舉辦尾牙的意願又是如何？相反的，員工們又是如何評價上司的能力？自認可以領到多少年終？對此yes123求職網，特地進行「年終獎金勞工期望值與歲末自評考績調查」，結果正式出爐。

兩成三資方觀望中 確定發年終比例4年次低

由yes123求職網的調查顯示，截至10月13號，有69.5%的公司指出，在「馬年農曆年」前，「已經確定會發年終獎金」，但仍少於去年的72.8%，比例創四年以來次低水準！(2023年為66.6%；2022年為71.4%；2021年為66.9%；2020年為64%；2019年為71.7%；2018年為73.5%；2017年為66.8%；2016年為64.7%；2015年為52%；2014年為75.3%)

除此之外，還有7.1%的企業，屬於「已經確定不會發年終獎金」，比例高於去年同期的5.7%；剩下23.4%為「尚未確定發不發年終獎金」，則高於去年同期為21.5%，顯見今年企業觀望氣氛轉趨濃厚。

對於上述「已確定會發年終」的公司來說，如果再與「蛇年農曆年前」發的年終比較，其中又有71.1%的企業透露，獎金平均「基數」算是「持平」；另外有14%則認為是「增加」的；不過預估「減少」的公司，仍佔了14.9%。

半數企業確定辦尾牙 23%增預算 逾1/4刪經費

同樣截至10月13日，有50.3%的公司表示，「已經確定會舉行尾牙活動」，比例低於去年的52.8%；還有14.6%屬於「已經確定不會舉行尾牙活動」，比例高於去年的12.2%；以及35.1%屬於「尚未確定舉不舉行尾牙活動」，相當於去年的35%。

對於前述「已經確定會舉行尾牙」的公司來說，如果再與「蛇年農曆年前」辦過的尾牙比較，其中又有51.1%的企業透露，預算算是「持平」的；另外有23.4%則認為是「增加」的；只是預估「減少」的公司，也佔了25.5%，比例超過四分之一。

減2.7天 勞方年終期望值四年次低 若不如預期：66%考慮離職

相較之下，員工們對年終獎金抱著多大的期待呢？此次調查顯示，合計有72.7%的上班族預估，自己在「馬年春節前」能「領到」年終，比例低於去年的75.2%；這也代表自認「領不到」的，佔了27.3%，比例高於去年的24.8%。

而在年終獎金「期望值」方面，平均預估能拿到1.04個月，與去年調查的1.13個月相比，下降0.09個月，等於少了2.7天，「期望值」創下四年次低。

即使「扣除」自認領不到的，平均期望值變成1.43個月，也略低於去年的1.5個月。對於最後拿到的年終獎金，假如「不如預期」的話，更有六成六(66.2%)的上班族透露，其實「會考慮離職」。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，目前內需產業明顯缺工中，加上有普發現金與連假效益，企業為了積極留才或是和同業搶才，預估相關業者的年終獎金數字，還是有成長的空間；可惜今年部份外銷導向廠商，預估受到關稅與匯損影響，恐怕略為下修年終發放金額；同樣資方舉辦尾牙的意願，可能也跟著轉趨保守，不過仍希望藉此鼓舞員工士氣，慰勞同仁在公務上一整年辛苦的付出，希望降低過年後的離職率。

工作態度與能力並重 考績最優的約佔一成 終基數平均多24%

根據yes123求職網的調查發現，對於員工今年整體工作表現，企業主平均給了77分，相當於去年的77.1分；甚至有7%的資方，給公司同仁們打了「滿分(100分)」。

在年終員工考核方面，上司們的「評分比重」又是如何分配呢？有高達58.4%的企業透露，屬於「工作態度與工作能力並重，兩者各50%」；不過還有兩成九(29.3%)的公司，則是認為「工作態度比較重要，超過50%」；最後覺得「工作能力比較重要，超過50%」，僅佔較少數的12.3%。

解讀前述數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，這也代表：如果工作能力都差不多的兩位員工，當主管在打他(她)們的考績時，「工作態度」將成為重要關鍵：如果是較具備責任感，抗壓性、穩定性高的人，就有機會拿到比較高的印象分數。

實務上來說，大多數公司的考績，都會採取「分級制」、「等第制」，本次調查就顯示，今年能拿到「最高等級」的，大約佔總員工數的10.2%：換算下來，大約就是每十位員工當中，僅有一位可以拿「最優等」。

而且考績最佳的員工，更代表領到的年終獎金可能比較多！例如此次調查就揭露，企業會給這些「優等生」年終獎金的基數，大約高出公司平均值的兩成四(23.6%)，等於能享有1.24倍左右的激勵；不過其中也有17.1%的資方指出，雖然年終獎金沒有差異，但是「加薪或升遷機會較多」。

45.5%自認工作表現進步 四成三職場人際關係改善 不滿考績：68%考慮離職

除了上司考核自己外，針對自己蛇年的職場成績，又會打幾分呢？從yes123求職網調查顯示，自評今年的工作表現，上班族平均給80.1分，高於去年的78.9分；其中更有10.6%的人，給自己打了「滿分(100分)」。

同時覺得個人職場表現「進步中」的，佔了45.5%；「退步中」的，佔了4.7%；「持平的」則高達49.8%。

對於和同事們的相處狀況，也就是「職場人際關係經營」部分，平均自評77.5分，高於去年的76.5分；其中也有7.6%的人，給自己打了「滿分(100分)」。

同樣覺得人際關係「進步中」的，佔了43.4%；「退步中」的，佔了9.9%；「持平的」則高達46.7%。

最後對於實際拿到的考績，假如不如預期、不滿意的話，仍有超過六成，達到68.1%的人表示，其實「會考慮離職」。

僅兩成八敢向上反映 85%曾遇職場考評不公 主管領導能力強 下屬評分不及格

畢竟回顧整個職涯，有高達85.1%的勞工透露，曾經遇過上司打年終考績「不公平」的情況；不過其中僅有兩成八(27.7%)的人，「有」向上司反映、申訴。

換個角度來看，員工也來替上司們打個分數吧！本次調查就發現，對於直屬長官(主管)的「領導統御(管理)能力」，上班族平均給了59.9分，低於去年的60.9分。

不過相較之下，對於長官的「工作專業能力」，下屬算是給予肯定，平均打78.5分，高於去年的77.2分。

還有評價自己老闆的「經營企業能力」，員工今年平均給「頭家們」70.1分，也高於去年的68.7分。

增加考績印象分數 建議採三大補救措施

此刻面對2025年進入倒數階段，該如何搶救或拉抬自己的考績呢？yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，必須設法增加一些「印象分數」，可採取以下這三大步驟。

首先「搶公事做」：積極參與公司重大專案，甚至主動要求額外的工作量，即使配合加班也沒關係。

接著「展現本職學能的專業度」：像是處理公務時，適時發揮第二專長；如果沒有特殊技能，可以利用下班時間進修新職能，而且不僅要廣，還要精。

最後「檢視各項績效達成率」：整理過去一年以來的工作成果，不論大小事，只要是對企業帶來正面效益的，例如成本下降，或者業績提升，對公司形象有幫助的；一旦上司啟動考核機制，馬上就能拿出較亮眼的「成績單」。

最討厭上司：朝令夕改、EQ差 意見不合：僅一成九忍氣吞聲 81%曾因此想辭職

接近歲末年終，對於上司們，下屬也有不少「怨言」想說！一整年下來，上班族「最受不了」老闆或直屬長官(主管)的哪些毛病？

此次調查結果發現，在可複選狀況下，心中主要的不滿依序有：「朝令夕改，決策反覆」(64.2%)、「情緒管理不佳，EQ差」(60.2%)、「增加額外工作量，壓榨下屬」(46.6%)，以及「言行不一致」(45.4%)、「堅持己見，專斷獨行」(44.3%)。

其他最討厭的上司，還有以下這些狀況：「愛發號施令，卻不動手做事」(39.3%)、「對待下屬偏心不公平」(38.3%)、「過度挑剔，愛批評」(37%)，以及「專業技能與知識不足」(35.8%)、「嘮叨，愛說教與講道理」(34.5%)。

只是每當與老闆或直屬長官(主管)，出現「意見不合」的情況時，下屬們通常會採取什麼樣的態度呢？

本次調查更顯示，主要回應方式依序為：38.6%屬於「委婉溝通，表達自己的想法」；有22%採取「表面上配合，私下卻向同事抱怨」；還有18.9%為「忍氣吞聲配合，不反駁」；也有11.6%卻是「直言不諱，強烈溝通」；以及8.9%選擇「冷戰，採取不積極配合主義」。

難怪有高達八成一(81.3%)的人透露，曾經因為「受不了」上司，或與上司「意見不合」，導致萌生過辭意。

有趣的是，轉個角度、換個身份來看，如果有一天自已變成主管，有高達八成五(85.2%)的人，卻覺得自己的表現，會比現在的直屬長官「更好」。

還有假如某一天變成老闆，覺得自己的表現，會比現在的老闆「更好」的，其實也佔了75.4%。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒雇主與主管，考評機制仍有其「侷限性」，上司很難記得所有員工從年初到年尾的表現，因此在打考績時，容易產生所謂的「近因效應」：也就是近期印象通常最強烈，卻可能沖淡員工在此之前表現好或壞的印象，導致評比結果失真！

畢竟不少人會刻意選在接近年底前，突然想「力求表現」，希望追趕上半年落後的績效，因此上司們盡量要求自己能客觀考核，針對員工12個月的整體表現，公正且合理給出一個全年度總評分。

〝年終獎金勞工期望值與歲末自評考績調查〞，是由yes123求職網於2025年10月1日到10月13日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上、已畢業或役畢(免役)會員，且目前在職的正職人員，有一年以上工作經驗，有效問卷共1,320份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1,090份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

