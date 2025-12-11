即時中心／林韋慈報導

我台灣內政部出手，禁止上架中國APP「小紅書」1年，內政部長劉世芳受訪時表示，全澳洲已禁止16歲以下的青少年不得使用社群平台，「這是全球的趨勢」，不只有打詐而已。但中國國台辦昨（10）日卻痛罵民進黨是「民禁擋」，「反民主」蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「剝奪台灣民眾使用社交平台的自由」。記者會中，台灣《中央社》記者提問「那中國當局會開放人民使用臉書嗎？」一句話，讓中國國台辦發言人陳斌華瞬間結巴。





陳斌華原本振振有辭表示，「從封鎖中國購物平台、影音平台，再到封鎖中國社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。他稱，多行不義必自斃，民進黨當局肆意妄為，必自食惡果。



不料當場遭台灣記者反將一軍，提問環節時，台灣《中央社》記者詢問，「您剛剛評論台灣因資安、詐騙為由禁止小紅書是『反民主』，那我想問，中國方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？許多中國機構開始在臉書等平台設立帳號，中國方面有考慮讓一般民眾使用臉書嗎？」只見陳斌華不斷結巴，鬼打牆表示「民進黨當局所用的理由在島內根本難以服眾，民進黨當局的做法遭到了島內各界的強烈反對，我們支持⋯在依法依規的情況下使用各類平台」。



粉專「Mr.柯學先生」則PO文直言「中央社記者也太帥」，指出陳斌華快掰不下去。網友紛紛留言大讚，「笑死，自己禁那麼多平台是什麼理由」、「每一句話，都在打自己的臉」、「給這個記者一百個讚」、「訓練不足喔！講話結巴」、「記者問到小本本上沒有的問題了」、「請回答重點好嗎？說到自己心虛了吧」。





原文出處：快新聞／你們可以翻牆？國台辦發言人遭台灣記者一劍封喉 網讚「太帥」

