「你們瘋了嗎？」員工不使用AI 黃仁勳氣喊別擔心失業

黃仁勳得知員工不使用AI震驚道「你們瘋了嗎」。攝影董孟航

許多人擔心人工智慧的興起，會引起失業危機，不過輝達NVIDIA執行長黃仁勳並不認同，他在全體員工大會上說「你們瘋了嗎？」黃仁勳鼓勵員工們使用AI完成工作任務，同時向員工保證「將有工作要做」不會失業，並說明了公司正在美國興建2處新辦公地點，另外台北和上海也將遷入新辦公室，招聘員工計畫仍持續進行。

根據《商業內幕》報導，日前黃仁勳在全體員工大會上針對員工「減少使用人工智慧」表示震驚，他說「據我了解，輝達的一些管理人員正在指示員工減少人工智慧的使用」，聽聞此事直言「你們瘋了嗎？」希望員工對於所有能用人工智慧實執行任務的工作都能用人工智慧實現，並向員工保證使用AI不會因此失業。

黃仁勳也表示，輝達軟體工程師們正在使用AI程式碼編輯器Cursor，認為AI如果在某個特定任務上起不了作用，那就幫助它變得更好，直到它能勝任為止，因為「我們有能力這樣做」。

黃仁勳指出，雖然許多科技公司都在裁員，但輝達上個季度招募了數千名員工，還笑說這讓辦公室停車位不太夠用，不過「我認為我們可能還缺大約1萬人」，並公布正在美國興建2處新辦公地點，另外台北和上海也將遷入新辦公室，招聘員工計畫仍持續進行。

黃仁勳在全體員工大會向員工鼓勵使AI輔助完成工作。圖／computextaipei

報導指出，輝達員工數從2024年財年末的2.9萬人增加到2025年財年末的3.6萬人；然而輝達並不是唯一鼓勵員工在工作使用人工智慧的企業，包括微軟（Microsoft）和Meta甚至計劃根據員工使用AI情況評估工作績效，Google則要求工程師使用人工智慧進行程式設計，亞馬遜（Amazon）也在評估使用Cursor 。

儘管投資人邁克爾．伯里（Michael Burry）對此向輝達表達反對聲浪，不過輝達市值超過4兆美元，已成為全球市值最高的公司，上季營收更達570.1億美元，較去年同期成長62%。



