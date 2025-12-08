「你們集團很大！有足夠財力」三地鍾嘉村A走3.5億 2.2億交保金卻喊窮求降價 法官堅持不退讓

三地集團創辦人鍾嘉村被控A走3.5億，法官堅持交保金2.2億元。資料照片

高雄三地集團創辦人鍾嘉村遭控透過「灌水工程款」等方式，不法獲利3.5億元，高雄地檢署今（8日）依特別背信、證券交易法等重罪起訴鍾嘉村，並將他移送法院審理。檢方依照鍾嘉村的犯罪所得，要求保釋金至少須高於2.2億元，鍾卻向法官哭窮「我籌不出錢，希望可以降低一點！」法官語帶玄機地指出「三地集團很大，買得起乖乖，高雄客運，相信有足夠財力」。

據了解，雄檢在偵辦期間，鍾嘉村已坦承了部分犯罪事實，並繳回了超過一億兩千多萬元的不法所得。但檢方考量鍾嘉村涉案的不法金額巨大，堅持認為扣除已繳回部分，若要交保，保釋金底線仍須高於2.2億元。

延押庭上，鍾嘉村的辯護律師表示，自從鍾遭羈押後，銀行已開始「抽銀根」，加上他身兼多家公司負責人，需要出面處理公司事務，強調他絕不可能逃亡。鍾嘉村本人更是當庭喊話，直言「資金有困難，籌不出來」，並表示自己「身體狀況很不好，不要再押了」。

承審法官陳川傑對此毫不退讓，甚至冷冷回擊，堅持認為三地集團財力雄厚。法官強調，鍾嘉村當初曾獲裁定2000萬元交保時，二審就認為金額太低，對他完全沒有壓力。法官更是語帶玄機地指出「三地集團很大，買得起乖乖，高雄客運，相信有足夠財力」。

面對法官堅持2.2億元的諭知金額，鍾嘉村律師反駁稱土地沒賣就沒錢，且銀行都已關門，要籌錢十分困難。庭審期間一度休庭，讓律師緊急打電話試圖籌措資金。重新開庭後，鍾嘉村一方仍無法在今日籌足這筆鉅額保釋金。

法官陳川傑最後裁定，鍾嘉村必須先「還押看守所」。不過，法官給了最後的機會，若能在明天（9日）上午10時前將足額保釋金籌齊，即可將文件傳真至法院聲請交保。

除了天價保釋金外，陳川傑法官更設下鐵血條件，若鍾嘉村最終獲交保，一定要配戴電子腳鐐。儘管鍾嘉村的律師曾以其有就醫、手術需求為由，認為上電子腳鐐會影響醫療，但法官並未改變心意。



