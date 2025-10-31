「你到底有沒有老婆？」渣男謊稱單身騙愛 害慘小三被正宮活逮還要賠錢

渣男謊稱單身騙愛，害慘小三被正宮活逮還要賠錢。示意圖／PIXABAY

高雄余姓人夫謊稱單身與盧姓女子交往，多次趁老婆孩子不在時帶盧女返家發生性行為，期間盧女起疑追問他婚姻狀況，余男還出示配偶欄空白的身份證讓她安心，不料3個月後就被返家的正宮簡女活逮姦情。正宮離婚後向余男、盧女提告求償100萬元慰撫金，高雄地院雖採信盧女誤信他單身的辯詞，但因兩人被捉姦時已當場簽立和解協議，判決余男、盧女應依協議連帶賠償簡女70萬元。可上訴。

簡女提告指出，結婚第3年丈夫余男就外遇盧女，多次帶盧女返家發生性行為，最後一次被她當場活逮，余男與盧女並簽下和解協議書，要求余男與盧女應為侵害配偶權連帶賠償她100萬元。

盧女不服喊冤表示，東窗事發前幾個月才與余男交往，當時余男謊稱自己未婚無子女，期間她因友人提醒，多次詢問余男是否已婚，但他拒不吐實。盧女並當庭出示兩人對話記錄，顯示盧女曾問余男「上次你給我看的照片中的小孩是誰？」、「聽XX說你好像有老婆小孩？到底有沒有？」余男堅決否認稱「沒有，為什麼她說什麼妳就信什麼，我說什麼妳都不信？」盧女反駁說「我要看你的身分證你就生氣，說我不信任你，我希望你能對我坦白，你到底有沒有老婆跟小孩？如果有，我們就到這」但余男仍否認已婚，還拿出配偶欄空白的身份證稱：「就跟妳說沒有了，妳要看就給妳看」，害她莫名背上小三罪名。

余男出庭時也說，認識盧女時就欺騙她自己未婚沒小孩，事發當天他趁老婆孩子不在，帶盧女返家「辦事」，還騙盧女說是親戚的家，所以會有家人起居用品及照片等，一直到老婆突然帶人闖入，盧女才知道他是已婚男。

法院審理後雖採信盧女辯詞，但因兩人遭捉姦時當場與原配簽立和解書，縱然盧女當時是在受脅迫或誤認自己侵害配偶權情況下簽訂，但事後未依法主張撤銷，和解契約仍有效且有拘束力，判余男與盧女須連帶賠償簡女70萬元。可上訴。



