來看看這暖心護老畫面！台中市有90歲老翁，騎車停等紅燈時，因為雙腳無力，突然摔倒，附近民眾趕緊將他攙扶到路旁休息並報警，一小時後，這位老翁竟然還是堅持要騎車回家，女警展現霸氣，成功勸說改搭乘計程車返家。

女警口氣堅決，指著騎樓的椅子，要求民眾離開機車先坐下休息。





你去休息! 9旬老翁堅持騎車上路 霸氣女警阻止

你去那邊休息! 霸氣女警阻止老翁冒險騎機車（圖／翻攝畫面）

原來，這位堅持不下機車的阿伯，已經90歲！他騎著機車，在文心路四段與熱河路口，停等紅燈時，因為雙腳無力，直接在路中間摔倒，善心民眾趕緊將他攙扶到路邊，並通報警方協助，

沒想到阿伯，被熱心民眾強制休息了一個小時，還是想騎車走人，但走路都走不穩，手腳上擦傷的他，對於里長和民眾的勸說，不聽就是不聽，獲報趕來的一位女警，展現霸氣，成功讓他乖乖聽話，好好休息，配合等車。





你去休息! 9旬老翁堅持騎車上路 霸氣女警阻止

暖心! 9旬翁堅持騎車回家 霸氣女警見狀勸說阻止（圖／民視新聞）

女警口吻雖然有點強悍，但完全是出於愛護長輩的溫暖，擔心老人家半路又出狀況。提醒長輩，開車騎車上路，務必評估自身狀況，否則發生意外，害人也害己。

