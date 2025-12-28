你可能不知道的事！信用卡溢繳帳款恐遭停卡 原因是為「防詐」

銀行為防堵詐騙集團濫用信用卡溢繳機制，將自2026年1月1日起，針對異常溢繳行為加強風控，持卡人若溢繳過多金額，可能被視為高風險而暫停卡片功能，銀行有權保留交易授權權利，並可限制或拒絕持卡人使用信用卡。 圖:擷自X帳號@Qatri_Sheikh（資料照片）

[Newtalk新聞] 網路傳言：銀行為防堵詐騙集團濫用信用卡溢繳機制，將自2026年1月1日起，針對異常溢繳行為加強風控，持卡人若溢繳過多金額，可能被視為高風險而暫停卡片功能，銀行有權保留交易授權權利，並可限制或拒絕持卡人使用信用卡，將影響持卡人正常消費。事實查證，這是台北富邦銀行於2025年9月寄發的信用卡條款修訂通知，新增第22條「信用卡使用之限制」，明定若持卡人溢繳信用卡款項，銀行有權保留交易授權與否之權利，並可限制或拒絕持卡人使用信用卡，於2026年1月1日起實施。

根據了解，銀行端修訂信用卡約定條款，目的在防範詐騙集團誘導受害者將資金匯入指定信用卡帳戶，偽裝成「還款」形成溢繳款項，隨後要求銀行退回溢繳款或透過虛假POS機消費提領資金。因為信用卡帳戶不受警示帳戶凍結機制約束，詐騙資金易於快速轉出，更能迴避傳統防詐金流查緝。據業者透露，此類異常交易頻發，促使銀行主動強化條款以降低洗錢風險。

事實上，多家銀行早已採取類似措施防詐，譬如國泰世華銀行即有「若持卡人遭檢警通報涉犯罪嫌疑，可凍結溢繳款提領權利，直至嫌疑解除」的相關規定；溢繳凍結機制已成業界防詐先例，有效減少相關案件發生。金管會鼓勵銀行加強監控，持卡人應留意個人條款，避免無意溢繳引發不便。

