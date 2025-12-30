你可能有錢忘了領！25億徵收補償費等主人 新北市地政局一站可秒查詢

記者陳韋帆／台北報導

新北市地政局今（30）日表示，許多民眾因遺忘、案件年代久遠或繼承等因素，導致徵收補償費遲未領取。為保障民眾權益，地政局將自明（31）日起，於官網推出「徵收補償費保管款單一入口查詢平台」，提供查詢與線上申請一站式服務，協助民眾輕鬆找回沈睡在專戶中的資產。

新北市地政局一站式查詢網站，輸入身份證等資料後，即可查詢到各種地政資料。（圖／新北地政局提供）

新北市地政局一站式查詢網站，若查詢到徵收補償費未領，可一鍵申辦補領。（圖／新北地政局提供）

地政局指出，截至114年11月底，新北市歷年未申領的徵收補償費總金額高達25億4千多萬元。民眾進入平台後，只需輸入受補償人完整姓名、身分證字號即可查詢領取狀態；若受補償人已死亡，完成繼承審查的繼承人亦可查詢相關保管款資料。

而新北地政局新推出的「徵收補償費保管款單一入口查詢平台」https://www1.land.ntpc.gov.tw/COMF強調「秒查兼申領」的便利性。新北市地政局徵收科科長謝秀琳說明，民眾若查出有未領款項，可直接在平台點選線上申請，或由平台產製申請書後採臨櫃、通信方式辦理，從查詢到送件一氣呵成，大幅提升申領效率。

謝秀琳提醒，徵收補償費存入專戶保管後，若超過15年未領取，依規定將歸屬國庫。考量到不少補償費因年代久遠而被民眾淡忘，地政局特別將資料庫化並建置單一入口，就是希望受補償人或其繼承人能主動清查，避免財產權益受損。

新北市地政局呼籲，民眾可多加利用該平台，僅需一分鐘即可確認有無尚未領取的補償金。在房價高漲的今日，這些補償款項對民眾而言是不小的資產，千萬別讓屬於自己的權益平白流失。

