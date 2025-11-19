你可能根本沒聽過它！國土等於2個台北市大，中美洲小島庫拉索首次拿下世界盃門票

2026世界盃（World Cup）會內賽資格，19日幾乎大致底定，不僅歐洲區出現多個睽違數十年回歸的國家，中北美區也非常激烈且精彩。中北美及加勒比海（CONCACAF）最新晉級的國家隊，除了巴拿馬，另外兩張門票分別由海地和庫拉索（Curaçao）搶下，而這個國土面積僅440多平方公里的島國，也成為本屆世界盃會內賽成員國「人口最少的一員」。

​庫拉索最後一場資格賽與牙買加（Jamaica）踢成0比0平手，成功搶下晉級世界盃的資格，成為史上以人口規模最小的參賽國，同一天搶下晉級門票的隊伍，還包含兩支國家隊：巴拿馬與海地。

對於生活在亞洲的我們，庫拉索可說是非常陌生，它位於加勒比海南部，靠近委內瑞拉海岸的島嶼，原為荷屬安地列斯群島的一部分，從2010年10月開始，改制為荷蘭王國的構成國。島嶼面積444平方公里，最大首府城鎮是威廉城，根據該國統計局的數據顯示，截至今年1月為止、庫拉索共有15萬6115人，比原先紀錄保持人的冰島（35萬）更少。

庫拉索出身的名人，台灣讀者相對熟悉的一人，應該是曾效力美國職棒（MLB）與日本職棒的明星球員安德魯・瓊斯（Andruw Jones）。

中美洲島國庫拉索成功晉級2026世界盃會內賽，成為史上「人口最少」的參賽國。（美聯社）

在本次世界盃預選賽中，庫拉索是唯一一支保持不敗的球隊，最終以12分積分位居B組榜首，達成該國歷史上首次晉級會內賽。

中北美及加勒比海區三支晉級隊伍，都各自擁有特殊的奮鬥故事，巴拿馬則在3 比0擊敗強敵薩爾瓦多後，以12分積分、A組榜首之姿超越蘇利南（Suriname），拿下隊史第二次世界盃門票，回顧歷史、巴拿馬唯一一次晉級會內賽，時間得回溯至2018年俄羅斯世界盃。

海地睽違40多年後，再次取得晉級世界盃會內賽門票，國內球迷上街瘋狂慶祝。（美聯社）

而國內政治經濟長年動盪的海地，其國家隊在本次預選賽表現非常驚艷，相繼擊敗熱門的宏都拉斯與哥斯大黎加，以C組第一名、11分積分晉級會內賽。回顧海地上一次、也是該國唯一一次的世界盃之旅，時間得回到1974年的德國世界盃。

