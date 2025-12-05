你可能每天都在犯！超NG喝咖啡方式讓血糖坐雲霄飛車、代謝大扣分

喝黑咖啡有助於提升代謝，但加糖和奶精再搭配甜食，則可能讓血糖值坐雲霄飛車。（Gemini生成示意圖）

咖啡可以提升代謝、幫助血糖穩定，但喝錯方式，不只提神沒用，還可能讓血糖快速飆升又暴跌，甚至長期增加代謝負擔。營養功能醫學醫師劉博仁指出，黑咖啡是加分選擇，但甜咖啡或搭配高糖點心則完全抵銷好處。關鍵不是你每天喝多少咖啡，而是怎麼喝、搭配什麼食物。

劉博仁醫師分享的實際案例就相當直觀。一位女士佩戴連續血糖監測進行測試時發現，黑咖啡配85%黑巧克力，血糖值緩慢上升到120，整體平穩；但同樣的咖啡如果加糖加奶精，再配上一個可頌，血糖值竟直接飆到160，下午精神低迷、想吃甜食，完全感受不到咖啡的代謝加分效果。

這個案例也呼應韓國7,453位成人研究結果，女性每天喝1到2杯黑咖啡，胰島素敏感度顯著提升，但甜咖啡完全沒有效果。

現代人常見的早餐或下午茶習慣，是咖啡搭配可頌、蛋糕、手搖飲，其實是血糖大地雷。精緻澱粉加糖加油脂的組合會讓血糖短時間急速上升，胰島素大量分泌後血糖又快速下滑，結果就是血糖坐上雲霄飛車，容易出現暈、累、想睡、甚至暴食的狀況。長期反覆，則可能增加胰島素阻抗、脂肪肝與代謝症候群的風險。

想讓咖啡真正發揮代謝加分效果，建議選黑咖啡或少糖少奶版本，每天1至2 杯即可；搭配蛋白質或堅果類食物，能更穩定血糖、減少血糖波動。胃酸逆流或睡眠不佳的人則需視情況調整喝法。

如果每天仍頻繁攝取手搖飲、甜點、精緻澱粉，咖啡的好處也會完全被抵消。換句話說，咖啡能幫助代謝，但不能彌補錯誤飲食習慣。從今天開始調整喝法與搭配，才能讓咖啡真正成為你的代謝幫手，穩定血糖、提升整體健康。



