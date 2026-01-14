你吃了嗎？ 「杜拜巧克力Q餅」暴紅 IVE張員瑛也著迷

南韓最近吹起杜拜巧克力Q餅旋風，這款升級版甜點就連女團IVE成員張員瑛也著迷。（圖／翻攝自張員瑛IG）





你吃了嗎？南韓最近吹起杜拜巧克力Q餅旋風，這款升級版甜點就連女團IVE成員張員瑛也著迷，專賣店大排長龍，便利商店也跟風推出相關產品，短短3個月內就賣出180萬個，美食網紅也搶著拍攝，但業界卻擔心，會如同當年的糖葫蘆風潮只是一窩蜂排隊熱潮，當熱潮一過恐怕會出現倒閉潮。

南韓街頭民眾大排長龍，就為了吃當紅甜點杜拜巧克力Q餅，南韓人氣女團IVE的成員張員瑛去年分享杜拜巧克力Q餅，讓這款甜點迅速爆紅，IVE最小的團員李瑞還親自做給團員們吃。

南韓女團IVE團員李瑞：「杜拜巧克力Q餅做好啦。」

南韓女團IVE團員張員瑛：「你做的嗎，天啊好可愛，怎麼做的啊，太強了。」

杜拜巧克力Q餅可說是去年在南韓大紅的杜拜巧克力的延伸，它以糯米做的軟Q餅皮，包裹濃郁的開心果醬與酥皮絲，再沾上巧克力粉。一口咬下，大口滿足，好吃到讓美食網紅說不出話來，就連便利商店也跟風推出，短短3個月內就賣出180萬個，搜尋次數從去年9月到12月，短短3個月內暴增20倍，即使價格昂貴，仍有饕客買來嘗鮮。

儘管杜拜巧克力Q餅人氣飆升，業界卻擔心重演2023年糖葫蘆的泡沫危機，當時糖葫蘆紅極一時，隔年卻爆發倒閉潮，恐怕也會發生在這個迅速爆紅的甜點上。



