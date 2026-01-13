你吃了嗎？讓IVE張員瑛著迷的「杜拜巧克力」 韓業者憂：恐成糖葫蘆第二

南韓人氣女團IVE的成員張員瑛，也被「杜拜巧克力Q餅」吸引。翻攝張員瑛社群帳號



據南韓媒體今天（1/13）報導，南韓人氣女團IVE的成員張員瑛，去年分享「杜拜巧克力Q餅」，讓這款甜點迅速爆紅，新店家接連開張，不過，有業者示警，南韓社會常出現一窩蜂的排隊熱潮，過去糖葫蘆也曾紅極一時，卻在熱潮迅速消退後，迎來店鋪的倒閉潮，杜拜巧克力Q餅也有可能成為「糖葫蘆第二」。

據《韓國經濟》與《首爾新聞》報導，近期紅遍全韓的「杜拜巧克力Q餅」（두쫀쿠），在社群媒體上熱度持續，新開店鋪如雨後春筍般冒出，甚至有路邊攤推出類似產品「杜拜鯽魚餅」，單顆售價高達7500韓元（約160元台幣），業者在韓式傳統點心「鯽魚餅」內部，塞滿開心果內餡和Kataifi酥皮絲等杜拜巧克力的材料，隊伍大排長龍，不提早排隊的客人根本買不到。

廣告 廣告

去年9月，南韓人氣女團IVE的成員張員瑛，在社群平台上分享杜拜巧克力Q餅，迅速引發話題，接著演員高胤禎、金世正等人，也開始談論這款甜點，持續引發關注，Netflix《黑白大廚2》的評審安成宰，更貼出與子女一起製作Q餅的影片，可口畫面被網友們轉發。

南韓流通業界人士透露，連鎖超商CU推出的「杜拜巧克力麻糬」（두바이 쫀득 찹쌀떡），短短3個月內就賣出180萬個，在南韓外送App「外送的民族（배달의민족）」，上個月「杜拜巧克力Q餅」的搜尋次數，已經比2個月前暴增25倍。

儘管杜拜巧克力的人氣越來越高，業界卻傳出擔憂聲音，有業者警告，南韓社會常出現一窩蜂的排隊熱潮，像是2023年糖葫蘆突然在南韓竄紅，吸引許多年輕人購買，但隨著熱潮快速退去，隔年即傳出破百家糖葫蘆店倒閉，這次的杜拜巧克力風潮，也可能成為「糖葫蘆第二」。

在一份線上問卷調查中，31%的自營業者認為，杜拜巧克力風潮將會「持續下去」，但高達71%的自營業者認為，這股熱潮「很快就會結束」。

評論認為，關鍵仍在於價格，現在杜拜巧克力的價格，已經比一般韓式傳統甜點昂貴，在韓元貶值的影響下，最近一個月內，開心果等材料的價格上漲約2倍，未來業者如果進一步調整售價，恐加速消費者的倦怠速度。

更多太報報導

有片／德黑蘭政權兩天內殺害1.2萬抗議群眾 伊朗海外媒體爆驚人數據

衛報：中國以邊境法律向歐施壓 禁台灣政治人物入境

南韓育嬰假兩極化！大企業「當然可以」 中小企業得看臉色「4成沒法請」