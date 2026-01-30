你吃的魚油、葉黃素，成分真的清楚嗎？食藥署出手整頓1600億保健品灰色地帶，將三層納管終結廣告亂象
魚油、益生菌、葉黃素、顧關節膠囊，你每天吃進身體的保健食品，真的知道裡面有什麼？長期以來，保健食品卡在法規灰色地帶，消費者難以分辨真假，食藥署將納管保健食品，試圖把規則訂清楚，讓資訊更透明。
標榜機能，卻仍是一般食品？保健食品卡在灰色地帶
「這罐吃了，磨掉的膝蓋軟骨會自己長回來，不用開刀，也能健步如飛。」電視螢幕裡，廣告語氣斬釘截鐵。畫面中，原本拄著柺杖的長輩，吃了幾顆膠囊後，竟能輕鬆爬山、快步行走。「顧關節」、「護肝」、「助眠」、「抗發炎」、「調整體質」……保健食品的包裝愈來愈像藥，說法也愈來愈接近治療，卻又總是巧妙避開「治療」、「療效」等明確禁語。對多數消費者而言，很難分辨，這到底只是食品，還是真的具有醫療效果。
高齡化社會來臨，加上健康意識高漲，帶動整體保健市場快速成長。在台灣，保健食品年產值已突破1,600億元。然而，法規卻只分「擁有小綠人標章的健康食品」與「一般食品」兩大類。多數保健食品名義上屬於一般食品，卻大量標榜各種機能性效果，長期卡在制度的灰色地帶。
有些業者靠誇大話術快速擴張、創造驚人營收，違規行為甚至被視為可以計算的商業風險；反觀願意投入品質與科學證據的守法業者，卻難以被看見，演變成「劣幣驅逐良幣」。
「如果這個洞不補，市場只會愈來愈亂，」食藥署署長姜至剛直言，這正是政府啟動保健食品納管改革的核心原因，預計今年上半年即可公布。
廣告話術滿天飛，罰單擋不住亂象
保健食品的亂象層出不窮。過去幾年，食藥署針對違規廣告的裁罰件數與金額屢創新高，卻始終無法有效遏止市場亂象。以113年為例，號稱改善關節炎、肌少症的保健食品「AHA關捷挺固立」，因廣告涉及醫療效能宣稱，遭裁罰1,124萬元；前一年，同一產品也曾被罰近2千萬元。2年累計罰鍰超過3千萬元。
但市場傳言，指稱該產品年銷售額高達20億元，台灣優良食品發展協會秘書長許瑞瑱直言，利益龐大，業者自然罰不怕，「現在最大的問題，是大家都在講功能，卻不講成分與含量。」
姜至剛痛批，不少產品刻意不談成分、不談含量，只用話術暗示效果，對消費者是誤導，對守法業者也極不公平。在這樣的環境下，最敢講的產品，往往賣得最好；真正有科學依據、願意揭露資訊的產品，反而缺乏舞台。
「這不是幾張罰單能解決的問題，」姜至剛也直言，這已經是整個市場的結構性風險。
納管改革分3級管理：把成分含量標明，業者需自主管理
為補上制度破洞，食藥署刻正規劃建立新的分級管理架構。
在新制中，最上層為依《健康食品管理法》管理的「健康食品」。產品須經衛福部查驗登記，通過安全性與功效評估後，才能標示核准的保健功效，並使用健康食品小綠人標章與許可字號，屬於證據要求與管理強度最高的一級。
第2層是本次改革的核心「功能性食品」。此類產品仍屬食品，須符合《食品安全衛生管理法》，但可在規範下進行特定功能性描述。食藥署規劃增訂「成分清單與可宣稱功能性詞句」附件，明確列出可使用的成分與詞句，作為業者標示依據，避免宣稱過度擴張。
依食藥署規劃，未來凡使用功能性詞句者，須在包裝上清楚標示「功能性食品」字樣，並揭露成分含量、適用對象、建議用量與免責聲明，以提升市場透明度。
最下層為一般食品，不得涉及功能性宣稱，僅能進行營養宣稱與成分標示，並由業者自負標示正確性的責任。
姜至剛指出，未來制度要求業者揭露科學證據，證據力自然會有高低，消費者才能自行判斷是否相信。只要有宣稱功效，就必須清楚標示成分與含量；即使僅有動物實驗，也必須如實揭露，讓民眾知道依據是什麼，再決定要不要買單。
他強調，這套制度並不是替產品背書，而是要求業者為自己說的話負責。政府的角色，在於訂規則與監督，而非替任何一家產品保證效果。
公私協力、民間先行，盼扭轉保健食品亂象
政策尚未正式上路，民間已率先行動。許瑞瑱指出，台灣優良食品發展協會去年已公告「機能性食品品質驗證方案」，正是回應制度真空下的市場亂象，也與食藥署的改革方向不謀而合，「公私協力、自主規制，這就是我們想做的事，集合大家的力量把產業帶往好的方向。」
她指出，長期以來保健食品卡在灰色地帶，讓合法業者進退失據。不說，產品賣不動；說多了，又可能踩線挨罰，「業者應把成本花在把東西做好（製程品管），而不是花在後端的廣告費或罰款上。」
協會推動的驗證機制，要求業者清楚揭露功能性成分與含量，並透過製程稽核，確認關鍵步驟能穩定產出相對應的成分量。這不只看最終檢驗結果，而是要求業者從原料到製程建立品質管理。
機能性食品品質驗證方案已於去年11月公告，首波選定5項功能性成分，包括GABA、難消化性麥芽糊精、魚油（DHA、EPA）、葉黃素與α-亞麻酸，這些成分是參考日本市場最常見的前5項保健食品成分。
目前已有多家業者提出申請，首批通過驗證的產品，最快可望在今年上半年陸續出現。
未來食藥署新制上路，台灣優良食品發展協會也會投入協助檢驗，派稽核員去工廠確認關鍵製程（CQP）沒有問題，並且確認成分含量達標。
資訊透明才是改革關鍵，讓市場回到誠實競爭
姜至剛直言，納管的目的不在於增加標章，而是讓資訊回到產品本身。當成分、含量與科學依據清楚呈現，消費者自然有能力做出選擇。第三方驗證的角色，是把資訊攤在陽光下，讓市場自行淘汰只靠話術競逐的產品。
未來保健食品上將針對特定機能性成分、含量及科學依據進行標示，並經由第三方檢驗認證、把關成分含量皆符合，資訊透明，讓消費者可以更輕易選購。
這場納管改革是把規則訂清楚，讓業者負起責任，政府守住安全底線，消費者也能擁有足夠資訊，做出選擇。姜至剛說，「透過分級管理（一般、功能性、健康食品），讓民眾一眼就看懂產品定位，讓市場回到誠實競爭。」
在高齡化已成不可逆的現實下，保健食品早已成為日常飲食的一部分。這次改革若能補上關鍵缺口，可能讓良幣驅逐劣幣，也讓競爭真正回到科學與品質本身。
