你吃的鹽有碘嗎？專家提醒：缺碘恐影響一輩子健康

康寧醫院營養師陳詩婷表示，有缺碘問題的國家，通常是因為民眾無法由天然飲食中攝取到足夠的碘，必須仰賴食品中額外添加的碘來提供；不過，早期的台灣人很少有缺碘的問題，為什麼現今的台灣人開始缺碘？

究其原因，原來是台灣早期為鹽品專賣制，全面實施時鹽加碘的政策，可是到了民國93年，鹽品開放自由貿易之後，市面上國產的鹽及進口食鹽，特別是玫瑰鹽、天然海鹽、岩鹽等礦物質鹽，含碘量約每公斤只有20微克，若每人每日攝入 10 克鹽，則只能獲得2微克的碘，而民眾如果含碘食物又攝取的少的話，就會出現碘營養不足的狀況。

碘與代謝、發育，息息相關

為什麼碘對人體那麼重要？家醫科主治醫師王律凱表示，碘是維持甲狀腺功能必需的營養素，主要是合成甲狀腺素T3及T4，其在身體的作用是調節基因表現及代謝與發育；在代謝的部分，甲狀腺素會直接影響組織的氧氣消耗量及代謝的速率，包括改變粒線體呼吸效率、增加能量的消耗、加速心跳等狀況。

在生長發育部分，胎兒在媽媽的子宮內時，就需要碘的營養，研究發現，10週以內的胎兒腦部，已有甲狀腺受體，一直到2歲，都會影響神經細胞與脊椎的發育，同時也會影響骨骼發育和軀幹的成長。

特別是孕婦的營養，因為自身荷爾蒙的影響，尿液會排出更多的碘，再加上胎兒需求，使得孕婦比一般人更容易缺碘，只要孕婦輕微缺碘，就可能造成母親和胎兒甲狀腺腫大，如果嚴重缺碘的話，還可能造成胎兒神經發展、智力上的缺陷，嚴重的話，甚至會引起流產的可能。

碘的生理需要量

陳詩婷說，碘元素是人體唯一與熱量成正比的營養素，每100大卡就需要5微克的碘營養。「國人膳食營養素參考攝取量修訂第七版」中，建議19歲以上成人一天需要量是140微克；孕婦則要加60微克，共200微克的需要量；而哺乳的產婦，則要加110微克，共250微克。

BOX：碘每日建議攝取量（微克）

學齡前兒童 90 國小 100～110 國高中生 120～130 成人 140 孕婦 200 哺乳孕婦 250

缺碘釀成5大健康危機

碘是維持甲狀腺功能的必需營養素，可促進身體代謝及組織生長，缺乏時，容易覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大及造成心智功能障礙，也會因為代謝變慢而容易變胖。

王律凱表示，孩童與青少年時期如果缺碘，會出現智能低下、體型矮小等身體及心智發展遲緩的問題；成人則會造成心智功能受損，如記憶力差、智力減退、反應遲鈍、加重心血管疾病風險等。女性長期缺乏的話，則可能影響內分泌平衡，造成月經紊亂及不孕；其中影響最大的，是神經系統還在發育中的胎兒及新生兒。

影響兒童認知發育

缺碘最著名的疾病即是「呆小症」。陳詩婷解釋，這是因為母親在懷孕時缺碘，無法合成足夠的甲狀腺素給胎兒發育，導致嬰兒出生後出現肌肉無力、先天性畸形、皮膚粗厚、骨骼發育停滯、智力受損、認知遲緩等現象，就稱為呆小症；另外，缺典也可能造成孕婦流產、死胎的狀況。

其中，影響最大的是神經系統與腦部發育，因為胎兒與新生兒時期，神經組織的分化作用最為活躍，而神經的分化最主要就是受甲狀腺素的控制。記住！寶寶的成長只有一次機會，孕婦跟哺乳產婦攝取足夠的碘營養，對於胎兒及寶寶的認知發展相當重要。

甲狀腺腫大

甲狀腺腫好發在女性，且在青春期及懷孕期罹患率最高。陳詩婷解釋，當身體缺乏碘時，因為缺乏原料的關係，使得甲狀腺合成減少，反而會促使腦下垂體增加「促甲狀腺激素」的分泌，進而引起甲狀腺代償性工作而腫大，來維持正常的甲狀腺功能，最後會在脖子形成可見的腫塊，稱為「甲狀腺腫」。

BOX：過量攝取碘，甲狀腺也會腫大？

代謝障礙，容易胖

碘是人體唯一與熱量成正比的營養素，也就是熱量攝取越高，需要的碘營養就越多，簡單來說，碘跟身體的代謝狀況息息相關。研究證實，假使身體的碘營養不夠，身體的代謝速度會變慢，諸如肥胖、容易疲倦、怕冷、手腳冰冷、無精打采等狀況。

心血管疾病

家中長輩的飲食往往較為清淡，長期下來，就需要注意缺「碘」問題。研究發現，中老年人如果長期缺「碘」，就可能會出現智力退化、反應遲緩，甚至會提高心血管疾病的發生機率等問題。

內分泌失衡

女性長期缺乏碘的話，可能會影響內分泌平衡，造成月經紊亂及不孕。

box如何判定自己缺碘？

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：motionelements）

