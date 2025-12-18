你各位《黑白大廚2》開播啦！《艾蜜莉在巴黎5》也強勢回歸！陳妍希相差19歲姊弟戀《狙擊蝴蝶》完美大結局！｜追劇報報

年底好節目多到看不完！萬眾矚目的《黑白大廚2》開播、《艾蜜莉在巴黎5》也強勢回歸！爆款陸劇《狙擊蝴蝶》因陳妍希與周柯宇演繹相差19歲姊弟戀無違和又火花四射，成為年底最紅愛情劇，也要在12/20邁向完美大結局！HBO 韓劇《反派們》也是另一部讓觀眾久等的作品；成毅主演的古裝權謀復仇劇《長安二十四計》開播後也獲得正評！現在就開始蒐集跨年追劇片單，確保 2025~2026 都不會劇荒！

本週「追劇報報」推薦

韓綜《黑白大廚2》：12/16開播

韓劇《反派們》：12/18開播

美劇《艾蜜莉在巴黎5》：12/18開播

陸劇《長安二十四計》：開播

陸劇《狙擊蝴蝶》：12/20大結局

陸劇《雙軌》：開播

廣告 廣告

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第2季（圖／Netflix提供）

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季

👀線上看：Netflix

《黑白大廚：料理階級大戰》曾創下紀錄，成為首部連續三週登上Netflix全球非英語節目Top 10 之首的韓國實境節目；同時也是首部在韓國蓋洛普2024年 9月民調「最受韓國觀眾喜愛的影集」第1名的串流實境節目！如今《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將把味覺之戰推向更高峰，以更強大的陣容、全新挑戰，以及在廚房每一個角落都不斷升溫的緊張氣氛呈現給觀眾！尤其第1季「盲選評比」本季強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。而本季全新規則曝光，兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場！隱藏的高手「黑湯匙」主廚蓄勢待發，要去挑戰料理階級的白湯匙們！

👉延伸閱讀》《黑白大廚2》收視奪冠！白種元鏡頭比例銳減 新代料理女王誕生？

《反派們》

👀線上看：HBO

韓國原創犯罪劇集《反派們》以超精密偽鈔「超級美鈔」為和心展開故事，它的存在，將引爆反派之間的血腥對決！作品由《玉氏夫人傳》、《藍色海洋的傳說》、《主君的太陽》陳赫導演執導，劉智泰、李珉廷的演技是看點！劉智泰飾演神祕的犯罪設計者，暗號名 J。 李珉廷飾演偽造紙幣的高手韓秀賢，她因 J 的計劃飽受折磨，因此對他懷恨在心。 而爭議演員郭到元則是飾演介入各種利益糾葛的腐敗刑警張中赫！

艾蜜莉到羅馬繼續追愛。（圖／NETFLIX提供）

《艾蜜莉在巴黎: 第5季》

👀線上看：Netflix

《艾蜜莉在巴黎5》提醒大家歲末年初要看這種節氣氛圍濃厚的作品了！《艾蜜莉在巴黎》第五季回歸，艾蜜莉離開法國，投身義大利，羅馬想在羅馬重新開始，但愛情、事業與忠誠矛盾衝突，甜蜜生活也變得複雜起來。成為葛圖代理羅馬辦公室的負責人，她得適應在新城市的生活，並應付職場與情場的新考驗。就在一切逐漸步上正軌之際，一個工作構想弄巧成拙，引發連鎖反應，最終導致心碎與事業挫敗。本季不僅呈現義大利迷人風情，艾蜜莉的穿搭也會再進化！

👉延伸閱讀》Netflix《艾蜜莉在巴黎》第五季「羅馬」和「巴黎」雙城篇章！何時上線？演員陣容？前情提要、劇情亮點一次看！

成毅主演《長安二十四計》熱度高

《長安二十四計》

👀線上看：Netflix、優酷

成毅主演的古裝權謀復仇劇《長安二十四計》全28集，將華麗的盛唐當作故事背景，成毅飾演男主角「謝淮安」背負著滅門冤案，比照《藏海傳》的肖戰一樣沈潛成為智謀人士，只為復仇！劇集一開播就引爆話題，讓男神在 2025 年有留下代表作！就算成毅不打愛情線，也超車隔壁棚甜蜜到不行的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》！

👉延伸閱讀》《長安二十四計》成毅冷血復仇爽度破表

《狙擊蝴蝶》陳妍希、周柯宇

《狙擊蝴蝶》

👀線上看：WeTV、Netflix

陳妍希繼續「旺夫」！其所主演的《狙擊蝴蝶》帶旺周柯宇，描述一個即將被離婚、心灰意冷的女強人因為接到一通偏鄉男孩打來的電話，而化身為「長腿姊姊」、幫助年輕高中生考上大學並成為菁英！想不到周柯宇，所飾演的男孩「李霧」也變成長腿姊姊的生命禮物，這輩子認定姊姊不娶簡直現代版楊過一樣痴情！本週作品邁向大結局，沒有爛尾，為12月的戀愛氛圍加滿！

👉延伸閱讀》《狙擊蝴蝶》陳妍希X周柯宇姐弟戀放大絕5大必學「糖點」招式！連戀愛金句都好甜！

中國女星虞書欣新作《雙軌》空降開播

《雙軌》

👀線上看：愛奇藝

中國女星虞書欣新作《雙軌》空降開播，喜歡虞書欣「招牌娃娃音談戀愛」的觀眾可以跟上，而觀眾目前對於《雙軌》最大好評是在她與何與所飾演的男主角「靳朝」aka「爸爸帶回來的戰友孩子」偽骨科「兄妹情」之間的大尺度肉慾情節展示好撩人！劇中一場泳池夢境戲，何與半裸和穿著泳衣的虞書欣在泳池中親密擁吻，性感程度比看言情小說更過癮！

👉延伸閱讀》虞書欣《雙軌》話題炸裂！搭檔何與大談兄妹禁忌戀 四大亮點搶先看

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

《狙擊蝴蝶》

「談戀愛又不是用腦，是用心。」《狙擊蝴蝶》

祝大家週末追劇愉快！

▶更多追劇報報

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！