你同意「台灣代理孕母合法化嗎」？Yahoo民調揭網友想法

代理孕母爭議持續延燒，立法院於8日逐條審查《人工生殖法》修正草案，擬擴大人工生殖的適用對象，是否納入代理孕母（代孕）引發各界關注，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。

延伸閱讀》代理孕母爭議懶人包：陳昭姿為何提案？爭議有哪些？各方意見怎麼說？【Yahoo議點通】

Yahoo奇摩自9日發起「你是否同意台灣代理孕母合法化？」網路民調，截至今（12日）下午1時30分為止，共超6萬6千人參與投票。

對於「你是否同意台灣代理孕母合法化？」有25.8%的網友還算同意，有18.3%的網友非常同意，有18.2%的網友完全不同意，有16.6%的網友不太同意，其中不知道／沒意見的網友占21.1%。

Yahoo奇摩發起「你是否同意台灣代理孕母合法化？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

至於「你是否同意未來單身、女同性伴侶可以使用人工生殖手術？」有28.7%的網友還算同意，有18.1%的網友非常同意，有16.5%的網友完全不同意，有15.6%的網友不太同意，其中不知道／沒意見的網友占21.1%。

有網友也分享自身看法「這東西我個人並不反對，但這法絕不是通過就好，可預見這東西一旦商業化必然會出現各種亂象，我想知道的是，我們的政治有沒有邊執行、邊找漏洞並填補法律漏洞的能力跟長期決心，就現況而言我對此不樂觀」、「這個問題牽扯到生命...必須要完整妥善的討論及規畫，並取得社會多數人的共識」。

撰稿：吳怡萱






