《你吹Do，我吹Si》入圍柏林影展 小演員興奮：可以去柏林！

富邦文教基金會短片《你吹Do，我吹Si》入圍柏林影展。（圖／富邦文教基金會）

富邦文教基金會孵育的短片作品《你吹Do，我吹Si》，入圍世界三大影展之一的柏林影展新世代競賽單元（Berlinale Generation Kplus），也將於柏林影展世界首映。這是台灣睽違7年再度有兒童短片入選該單元，在啟程前往柏林首映前，劇組特別於22日重返拍攝地，於台北萬華新和國小舉辦特別放映會，與全校師生分享入圍全球三大影展的國際榮耀。

柏林國際影展世代單元選片人對本片給予極高評價，稱讚作品：「《你吹Do，我吹Si》以細膩的感受力展開容辰與紹瑜的世界，貼近孩子看待周遭的方式，影片溫柔地描繪了充滿困難與挑戰的時刻，同時強調兒童的主體性。它為年輕觀眾創造了一個空間，讓他們學會面對兩難、發現團結與社群，也經驗喜悅與自由。以優雅而克制的電影語言，始終與角色保持平視，這部作品深深打動了我們，我們也深信它會觸動觀眾。」

廣告 廣告

劇組重返拍攝學校放映，全校師生一同觀影。（圖／富邦文教基金會）

劇組今(22日)重返拍攝校園放映，全校師生現場一同觀影氣氛熱烈，亦邀請到片中參與演出的天母國小直笛團出席表演片中曲目，一起為團隊集氣，希望在影展有好成績！首次看見自身演出的女主角劉容辰，得知入圍柏林影展好消息透露： 「當初拍戲時覺得很好玩，沒想到竟然可以去柏林！謝謝直笛讓我有這個機會。」男主角吳紹瑜表示：「謝謝導演和大家，希望能讓更多人覺得練習直笛是一件好玩的事。」最後害羞笑說，全世界都要看到我的鬼臉了。

播映現場導演莊榮祚也分享選角的幕後故事。他透露，「當初去天母國小直笛團時，劉容辰總是對大家很禮貌、很熱情，一直歡迎大家再來，這種不怕生且真誠的特質深深打動了我。」而男主角吳紹瑜則以其高挑卻帶點害羞的氣質，完美契合了片中負責低音笛的「高男孩」形象。導演認為，正是這份孩子最天然、純粹的性格，賦予了這部短片強大的生命力。活動散場前，老師與同學們紛紛對劉容辰開玩笑說：「以後成名了不要忘了我們哦。」師生們皆期許本片進軍國際柏林影展能獲得佳績。

導演莊榮祚分享故事起源是自身國小的故事，逗樂大家。（圖／富邦文教基金會）

《你吹Do，我吹Si》由導演莊榮祚執導，講述一個不擅長吹奏，但想留在直笛隊的女孩容辰，遇見了心生退意、想離開直笛隊的男孩紹瑜，兩人在音樂與情感的碰撞中，幫助容辰找到了吹奏的訣竅，而紹瑜更發現了遠比技巧更珍貴的同儕情誼。故事靈感來自導演莊榮祚童年回憶，他表示：「我就是那個不擅長吹奏直笛且時常被老師責罵的學生，但在直笛團中，與朋友們一同吹奏音樂的時刻，是我心中最珍藏的回憶。」他希望透過這部作品，將這份珍貴的成長經驗傳遞給當代的創作者與孩子們「享受過程」的力量。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生

41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小