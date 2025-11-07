你嘜走！賊趁店家嘸人偷2萬老闆活逮爆拉扯

新竹一間小吃店遭到竊賊上門大膽行竊，偷走2萬元，甚至在犯案後和遭竊店家老闆正面交鋒。（圖／東森新聞）





昨（6）日下午，新竹一間小吃店遭到竊賊上門大膽行竊，偷走2萬元，甚至在犯案後和遭竊店家老闆正面交鋒，兩人激烈拉扯，竊賊依舊掙脫逃跑，沿路狂奔將近2公里，跑到新竹火車站後就消失。警方將鎖定對象，調閱監視器追查。

小吃店門口，這名白衣男子走向櫃台探頭觀察，一轉頭還被頭頂電眼嚇了一跳，但卻不慌不忙裝沒事，因為他下一秒準備來行竊，匆匆忙忙雙手併用，抓起大把鈔票。就這麼剛好，這時老闆回到店內，兩人四目相交，當場捉賊，但激烈拉扯後，依舊被賊掙脫逃跑。

男子一路拔腿狂奔，從店家跑到新竹火車站，全程將近2公里，不時看向後方，就怕被追上。遭竊店家老闆vs.記者：「追不到，警察說跑好快，手長腳長跑好快，我脫鞋子跟他追，追不到。」

當街抓賊就發生在新竹東區西大路上一間小吃店，昨日下午1點多，當時老闆只是想移開停放在門口的機車，暫時離開店面，整個過程不到一分鐘，短短時間竊賊就上門，偷走2萬元，雙方甚至正面交鋒，依舊沒將人逮住，讓店家傻眼又無奈，一整天的辛苦全都泡湯。

遭竊店家老闆vs.記者：「看起來很年輕，他就是外面進來看，手就這樣伸進來。2萬塊，整天的營業額，我們的收入再加上營業額。」

店家因為做生意方便，都會將鈔票零錢放在櫃台，這回全沒了，讓老闆不敢再把錢放在顯眼之處。

新竹市南門派出所副所長楊貴棠：「經警方立即調閱周遭相關監視器畫面，目前已掌握涉案犯嫌身分，積極查緝到案中。」

竊賊手腳俐落逃得超快，還沒落網，現在店家只希望能盡快將人抓到，讓他把錢通通吐出來。

