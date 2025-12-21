你大腦正在崩壞？醫揭「血腦屏障受損」4大徵兆 頻繁頭痛當心了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

說到大腦健康，血腦屏障(Blood-Brain Barrier, BBB)是一個關鍵防線！但多數人根本不知道它的存在，直到出現神經系統問題才驚覺原來大腦的保護機制已經崩壞。對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享血腦屏障受損的4個警訊，讓你及早發現、及時保護大腦健康！

1、反覆頭痛且越來越頻繁：警報已經響起

血腦屏障就像大腦的「安檢門」，負責擋住血液中的有害物質和病原體！當這道防線受損時，原本被擋在外面的發炎物質、毒素、過多的水分就會滲入腦組織，引發神經發炎和腦壓升高，造成持續性頭痛。

2、記憶力明顯衰退且思緒混亂：大腦正在受損

研究顯示，血腦屏障受損會讓有毒物質直接進入大腦，特別是海馬迴(負責記憶的區域)。這些毒素會破壞神經元之間的連結，就像電腦硬碟被病毒攻擊一樣，儲存和提取資訊的功能逐漸失效！

3、情緒波動劇烈且難以控制：大腦化學失衡

血腦屏障受損最容易被忽略的症狀就是情緒問題！當屏障功能異常時，血液中的發炎物質、壓力荷爾蒙、神經毒素會大量湧入大腦，直接干擾血清素、多巴胺等神經傳導物質的平衡，讓情緒調控系統完全失控，就像情緒的煞車系統壞掉一樣危險。

4、慢性疲勞且休息無法恢復：大腦能量危機

大腦是全身耗能最高的器官，雖然只佔體重2%，卻消耗20%的能量！當血腦屏障受損時，腦細胞無法正常獲得葡萄糖和氧氣，同時還要應付滲入的毒素和發炎物質，能量消耗加倍但供給減少，就像手機電池一直處於低電量狀態。

