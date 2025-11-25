你好強我軟腳！人妻劈2男狂喊「高潮好幾回」 軍人小王：71歲早不行了

記者林昱孜／高雄報導

高雄一名婦人阿涵（化名）婚內出軌，一次給老公洪男戴了2頂綠帽，其中一人還是高齡71歲退伍軍人，手機裡留存與小王們鹹濕對話，包括「你好強，我軟腳了」、「期待下週溫床」；橋頭地方法院根據這些對話內容，不採信小王們說法，分別得賠償洪男30萬、20萬元。全案可上訴。

判決書指出，阿涵與丈夫洪男結婚，兩人育有未成年子女一名，15年後，洪男無意間發現，阿涵手機出現與另外2名男子親密對話，才發現自己綠光罩頂，且早已交往多年，氣得對小王們提告，求償60萬元精神撫慰金。

小王們與人妻激戰挨告，被一狀告上法院，小宇（化名）否認，並強調不知道阿涵已經結婚；阿德（化名）則表示，雙方只是朋友關係，且高齡71歲已經沒有生理需求。

橋頭地方法院審理後，根據對話內容「你好強，我軟腳了」、「今天我倆提早過節在家共度溫床吃火鍋開心，高潮好幾回，很棒」、「我的腰及腿好酸痛，昨天溫床太激烈了嗎？」，認定小王們已經逾越份際，分別需賠償洪男30萬、20萬元。可上訴。

