「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚

外交部貓咪迷因圖挺日水產，獲台日百萬網友按讚。 圖：翻攝外交部X（前推特）

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。

外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。

貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」

據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為主角的迷因圖，是自社群平台Threads進入台灣日常生活後迅速榮登人氣榜首的網路流行語。它不僅在台灣廣泛使用，更引起日本、南韓等外國網友關注。外交部巧妙運用在地流行文化進行國際外交宣傳，成功地拉近了兩國人民的距離。

中國近期發動一系列措施反制高市早苗「台灣有事」的言論，在黃海實彈射擊、停飛對日航班、禁止進口日本水產等，而這波力挺日本水產的行動延續了台日之間「患難見真情」的珍貴情誼。在中國宣布全面禁止進口日本水產品後的隔日，賴清德總統、外交部長林佳龍、交通部長陳世凱就已陸續在社群媒體上發布品嘗日本干貝、壽司等美食的照片。

外界分析，賴政府此舉不僅是為了感謝當年台灣鳳梨等農產品遭中國片面禁止輸入時日本民眾大力購買相挺的珍貴情誼，也藉此強調衛福部食藥署已全面開放日本各地食品輸入台灣，顯示政府對日本食品安全的信任，這波接力行動已在日本社會引起廣大熱議，成功地將中國的經濟施壓轉化為台日友誼的深化契機

