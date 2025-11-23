「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照

外交部發布貓咪迷因「你好，我吃一點」挺日。（翻攝外交部、賴清德X）

日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。

善的循環 台灣具體行動挺日

賴清德本月20日發文，po出午餐是壽司還有味噌湯，當中食材有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，至今點閱數已直逼3,000萬，更讓網友想起當年我國鳳梨同樣是遭中國制裁，當時安倍晉三發文，協助推廣台灣鳳梨，如今台灣也報恩，善的循環引發討論。

2021年安倍晉三具體行動挺我國鳳梨。（翻攝安倍晉三X）

外交部這次跟上今年在Threads上流行的手持筷子貓咪迷因「你好，我吃一點」，發布雙語版哏圖利挺日本水產。外交部在X上用日文表示，「週末與友人一起吃壽司，再喝點啤酒、吃扇貝，沒有什麼比這更讚的？我們餐桌上一直都歡迎日本味，祝福大家週末愉快。」

台灣人刷一排日本料理照

外交部說明，台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司，持續轉動不斷深化「善的循環」。

外交部發布貓咪迷因。（翻攝外交部X）

因此，此刻台灣用具體行動支持海島厝邊（指日本），壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情double。

外交部也說，衛福部食藥署也已全面開放日本各地食品輸入台灣，喊話台灣人週末來臨就給自己來點日本味吧！

不少網友也分享日本料理照片，盼透過行動情義相挺日本。

