《你好，我是誰》照護壓力 胡利學習放下情緒

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右念慈（胡利飾）面對母親春花（柯素雲飾）的病情與照護壓力。

民視每週六晚間十點播出的大愛療癒劇《你好，我是誰》，以溫暖細膩的失智照護故事持續感動觀眾。本週六（13日）將播出第12集，劇情持續牽動觀眾情緒，第12集中，念慈（胡利飾）面對母親春花（柯素雲飾）的病情與照護壓力，情緒瀕臨崩潰，在病友會上忍不住落淚宣洩長期累積的無力感。

面對念慈的挫折與自責，曹爸（寇世勳飾）與秋田（方大緯飾）以「鏡子」作為比喻開導她，指出照顧者的情緒往往會反映在被照顧者身上。如果照顧者內心充滿焦慮與憤怒，長輩感受到的也將是敵意與排斥；唯有先穩定自己的心，成為成熟且堅定的照顧者，才能真正帶給失智長者安全感與信任感。這番話讓念慈深受觸動，也開始重新思考自己與母親的相處方式。

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而進華（田家達飾）在人生方向上也有了重大決定。經過長時間思考後，他終於找到自己真正想投入的道路，主動向曹爸提出減少醫院工作時數，希望能挪出時間返回慈濟大學授課，同時兼顧臨床醫療與教育工作，朝著理想中的人生藍圖前進。

右一的進華（田家達飾）在人生方向上也有了重大決定。

當家庭責任再次失衡，念慈究竟能否守住好不容易建立的平靜心境？兄妹之間長年累積的心結是否將全面爆發？劇情發展令人期待。

《你好，我是誰》透過真實細膩的家庭互動，深刻描繪失智照護過程中的掙扎與成長，引發許多觀眾共鳴，也讓更多人看見照顧者背後不為人知的辛勞與付出。

面對胡利(左)的挫折與自責，曹爸（寇世勳飾）與秋田（方大緯飾）以「鏡子」作為比喻開導她。

(撰文、攝影：民視)