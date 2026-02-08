「你好，渭水」常設展 訴說精采人生故事

記者范瑜／專題報導

渭水驛站座落於大稻埕街區，緊鄰當年蔣渭水在大稻埕開設的「大安醫院」舊址，驛站除展示蔣渭水與《臺灣民報》、「臺灣文化協會」會報等相關史料、文物，也結合文史導覽、展演活動、社區參與等多元形式，以不同的展示手法，呈現蔣渭水的生命歷程，並帶領大眾發掘街區故事，讓昔日的產業繁華、社會運動風雲和城市建築之美在當代再度閃耀，重現大稻埕在臺灣歷史的關鍵地位，給予都市再生的全新轉譯價值。

「渭水驛站」 重現臺灣新文化運動歷程

廣告 廣告

百年前，蔣渭水從「大安醫院」出發，除在醫院懸壺濟世，並以醫生視角提出許多改善臺灣社會及文化的建議，且不遺餘力推廣，亦在該處創辦「臺灣文化協會」、出版《臺灣民報》、開設「文化書局」等，透過民主發聲、文化講座，以及各種形式活動，開展了臺灣新文化運動，故將此處命名為「渭水驛站」，展出蔣渭水的生平經歷及其致力推動臺灣新文化運動的過程，以紀念這位臺灣自由民主思潮的重要推手。

館內規劃「你好，渭水」常設展，除模擬「大安醫院」的空間意象，並展出「臺灣文化協會」及《臺灣民報》相關文物，以及藉由舊地圖對照古今街廓地景，運用手繪漫畫、情境營造的手法呈現展示內涵，展區分為「初識．另一個我」、「發現大時代」、「文化啟航」、「渭水之路」、「下一站．社運」、「再見渭水」等6大主題，帶民眾了解蔣渭水的人生足跡。

多媒體互動 留下自己的「渭水印象」

其中，「初識．另一個我」介紹蔣渭水的成長經歷和多重身分的轉變，從一個生於宜蘭的卜士之子到成為一位醫師；「發現大時代」呈現影響蔣渭水投身臺灣新文化運動的關鍵事件；「文化啟航」除打造其執業環境，布置了醫師袍、醫材與藥罐，並講述蔣渭水創立文協、從事講演的心路歷程；「渭水之路」則以臺灣地圖標示蔣渭水的全臺講演足跡。

在展區最後，民眾可以藉由現場的多媒體互動裝置，留下一句屬於自己的「渭水印象」，以當代詞彙重新刻劃蔣渭水在臺灣新文化運動的歷史身影。此外，驛站2樓為特展空間，除匯集蔣渭水相關著作，並陳展鎮館之寶「大安醫院袖珍模型」，歡迎民眾前往參觀，了解這位身兼醫生、文化舵手多重身分的時代人物生命歷程。

「你好，渭水」常設展，運用手繪漫畫、情境營造的手法呈現展示內涵，規劃6大主題，帶民眾了解蔣渭水的人生足跡。（記者范瑜攝）

展覽展出「臺灣文化協會」及《臺灣民報》相關文物。（記者范瑜攝）

「渭水驛站」展出蔣渭水的生平經歷及其致力推動臺灣新文化運動的過程，以紀念這位臺灣自由民主思潮的重要推手。（記者范瑜攝）

展覽中，陳展豐富史料照片及多媒體影音，以多元形式呈現蔣渭水的生命歷程。（記者范瑜攝）

「你好，渭水」常設展，模擬當年蔣渭水在大稻埕開設的「大安醫院」的空間意象。（記者范瑜攝）

館內打造蔣渭水在「大安醫院」執業環境，布置了醫師袍、醫材與藥罐。（記者范瑜攝）

交通及參觀資訊