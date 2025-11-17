「你媽死了」驚悚來電！男友載屍四處開 高雄婦陳屍車內 警方急追1小時尋獲

年輕男子接獲母親同居人電話：「你媽死了」，鳳山分局獲報，1小時內攔截在著屍體的同居男友。鳳山分局提供

高雄市鳳山區17日驚爆離奇命案，1名男子上午接到母親同居男友突如其來的電話，對方語氣急促、只丟下一句「你媽死了！」隨即掛斷，並聲稱自己正開車往屏東方向，還透露有輕生念頭；這通宛如驚悚片開場的電話，讓男子心驚不已，立即向警方求援。

報案人告訴警方，其母與1名50多歲男子同居多年，17日上午，母親男友睡醒後，發現躺在床上的同居人已無生命跡象；男友未報警，反而將遺體搬上車後駕車離去，接著才以電話通知他，短短一句「你媽死了」，匆促又慌張，隨即迅速掛斷，使報案人完全無法確認母親安危。

廣告 廣告

轄區鳳山分局立即啟動緊急協尋機制，透過道路監視器比對車輛動態，發現死者男友並未前往屏東，而是持續在鳳山、五甲一帶徘徊；警方迅速派員佈線攔截，約1小時後，在鳳山區明鳳路附近成功攔下該輛車。

員警在車內發現報案人之母已明顯死亡，遺體被放置於車內後座，而同居男友則神情恍惚坐在一旁；此外，警方也在車內查獲少量毒品。現場狀況詭異，男友的行徑更讓辦案人員充滿疑點。

男友告訴警方，他與同居女友都有輕生念頭，但警方對其說詞難以採信，尤其是在報案人母親死亡後，他仍開車載屍亂竄，更顯得不合常理；警方已先將他帶回派出所調查，全案報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官預計明天（18日）（18）會同法醫相驗，釐清報案人母親死因。

警方表示，該案涉及家庭糾紛或他殺、過失致死等多種可能性，警方無法預設立場，目前已經封鎖死亡現場蒐證，同時等待法醫相驗結果，盼能獲得蛛絲馬跡，鎖定偵查方向。



回到原文

更多鏡報報導

逾4萬顆毒蛋流入台中 局長：假日僅電話追流向 議員怒批市府螺絲全鬆

芬普尼蛋流入台中4萬顆？文雅畜牧場遭控禁令期間出貨 檢方約詢追真相

前台南副市長之子被控吸金逾億元 上回被起訴這次卻沒事！檢方不起訴理由曝