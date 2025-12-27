你家也有這種人？追問感情的阿姨、不做事的老公 聖誕假期7種人最討厭
據英國《電訊報》（The Telegraph）近日報導，聖誕節是歐洲人一年一度的重要節慶，許多人都會趁這段連續假期，與親朋好友相聚，雖然台灣最重要的節慶是過年，但聚會時出現的「討人厭親戚類型」，各國似乎大同小異，外媒整理7大類別，包括追問感情的阿姨、不做事的老公等，並提供應對方式。
一、硬要講陳腔濫調的叔叔
聖誕聚會時，叔叔又在碎唸：「現在的音樂，聽起來就像貓咪被掐住脖子」，年輕人聽了總是坐立難安，心裡想著：「該在聖誕節挑戰他的老舊觀念嗎？」
英國心理諮商與治療協會（BACP）的治療師菲爾波茨（Armele Philpotts）建議：「家庭是很複雜的，你不可能同意所有人的想法，與其憤怒回擊，不如一笑置之，或乾脆不回應。」
二、追問感情的阿姨
年底總伴隨新希望，以及過去一整年的回顧，不過，這也容易讓人感到不安，懷疑現在的自己，是否處於「正確的階段」，這時目光銳利的阿姨開始探聽你的感情狀況，可能讓你感覺受到評斷，甚至導致陰鬱氣氛籠罩聚會。
菲爾波茨表示：「試著從現實思考，阿姨是在批評你嗎？還是她純粹好奇？當人對某問題感到敏感時，我們容易從對方的話裡，解讀出過度的否定。」
三、什麼事都不做的老公
為了迎接聖誕節的連續假期，往往需要進行採買、佈置等額外勞動，在這種情況下，人會對伴侶的行為特別敏感，心裡想著：「看吧！我老公又坐在沙發上，他一定沒有打算幫忙。」
臨床心理學家魯德金（Angharad Rudkin）指出：「留意自己是否陷入偏誤思考模式，如果能自我察覺，有望避免一場爭吵」、「如果你的伴侶確實沒有出手幫忙，可以冷靜地和他談談，規劃出雙方可接受的分工方式。」
四、整天低頭滑手機的小孩
聖誕節是家人團聚的大日子，但家裡那位青年，卻像被手機螢幕黏住一樣，讓人越看越火大，BACP的諮商師沃里克（Jenny Warwick）提醒：「你可能已經準備得焦頭爛額，滿心期待節慶到來，這時特別容易被觸發情緒，但請記住，緊張會進一步助長緊張，像野火一樣蔓延。」
沃里克認為，如果不希望孩子整天滑手機，可以在節日到來前，先和孩子討論對於節日的期待與想像，例如「希望家人一起共進午餐，不要攜帶手機」，如果對方的需求被尊重，通常會提高配合度。
五、沒撕掉禮物價格標籤的爸媽
很多父母會在聖誕節這天，準備禮物給孩子，但如果忘記撕掉價格標籤，可能不僅是微小疏忽，留下的價格標籤，可能被用來與兄弟姐妹比較，甚至引發關係衝突。
臨床心理學家魯德金強調：「我遇過很多個案，他們的關係衝突都是源自『不夠被愛、不夠受到重視』，他們日後可能出現『自己不夠好』的自我否定。」
六、喝到失控的妹妹
如果家裡有人喝到爛醉，甚至大吵大鬧，自然會影響同住一處的家人，非營利組織「Drinkaware」執行長泰瑞爾（Karen Tyrell）建議：「反應不要太過激烈，或是讓對方感到羞愧，否則情況會更糟。」
七、不知感恩的表弟
如果花了數小時佈置客廳、準備一桌好料，卻換來堂表兄弟姐妹的一臉冷淡，確實令人灰心，對此，諮商師沃里克說明：「請相信我，如果親戚看起來不領情，這未必與你有關」、「對方可能在經歷自身的壓力或情緒，這與你的付出多寡毫無關係。」
