你家也有閒置實用品？學會這招整理神技 衣櫥空間多8成

日本漫畫家樋口聰子，是個徹徹底底的購物狂，嚴重的收集癖導致東西堆得房間滿坑滿谷，幾乎連站的位置都沒有，她靠著1招整理技巧，衣櫥立刻清出8成空間。

捨不得丟的東西 其實早已無用

樋口聰子說，某天在整理房間裡堆放雜物的收納箱時，突然發現「我房間裡『閒置的實用品』真的是多到爆！」這個驚人的事實。

無論她打開哪個收納箱，裡頭塞的不是一次也沒穿過的花襯衫，再不然就是沒電的手錶，盡是些捨不得丟，所以先姑且保留下來的雜物。

樋口聰子說，雖然所謂的「收藏品」即使沒有用途，甚至就算已經損壞，光憑「真心喜愛」也值得保留；但「實用品」就必須以用不用得到，作為判斷依據。

「用不到的話就失去了擁有的意義。」樋口聰子強調，處分掉這些「閒置的實用品」，是通往精準消費的捷徑，請好好檢查如鞋櫃、衣櫃、櫥櫃、廚房、客廳抽屜⋯⋯這些「經常使用的居家空間」，看看是否充斥著「閒置的實用品」吧！

只留「一年內有穿過」的衣服就對了

樋口聰子分享，自己是先從爆滿的衣櫃開始著手整理，「當我把衣櫃裡的所有衣物取出，全部集中到同個地方時，我當場就被這排山倒海的衣服量嚇了好大一跳！」

接著，她開始一件一件逐一檢視，將衣物區分為「有在穿」和「沒在穿」兩大類，決定只留下「這一年內有穿過的衣服」。

這麼一來，就能排除「雖然現在沒在穿，但說不定哪天會穿」這種定義模糊的品項，和「實際上真的有在穿的衣服」明確區隔開來，判斷起來也容易許多。

樋口聰子說，如果衣服的狀態還很新，的確會讓人捨不得扔，但反過來想，衣服之所以能保持完好，代表其實不常穿，篩選實用品的唯一標準就是「實際有在使用的物品」。

拍下「丟掉的衣服」幫助看清購物盲點

不過，真正讓人猶豫不決的是那些「雖然現在沒在穿，但是外觀可愛到難以割捨」的衣服。

假設你有一件「學生時代買來，設計很可愛的連身洋裝」。雖然未來可能不會再穿，但因為你很喜歡它的設計，所以遲遲無法捨棄。

碰到這種狀況時，樋口聰子建議幫衣服拍照存檔，大部分情況下，只要能拍張照，留下「曾經擁有過這麼可愛的洋裝」這種美好回憶，即使把洋裝處理掉，也會感到心滿意足。（但如果你「無論如何都想把洋裝留下」時，就把它當成「收藏品」吧！）

此外，拍下「沒在穿而決定丟掉的衣服」這個行為，對你下次的購物也會有所幫助。因為看到這些照片，就會了解自己「買了也不會穿的衣服」都有哪些共同點。

樋口聰子說，透過了解被自己「丟掉的衣服」的共同特徵，很快就能看清楚問題點，下次買衣服時，就不會再犯同樣的錯誤了。

即使在店裡看到覺得「好可愛！」的衣服，也很快就會意識到「不過這種衣服我買了也不會穿⋯⋯」，成功阻止無謂的消費。

按照上述步驟，一邊拍照一邊篩選，過濾出要丟掉的衣物，最後只保留「這一年內有穿過的衣服」。你會發現，數量少到驚人！

「這一年內有穿過的衣服」的數量，居然只占那座高聳衣服山的2成而已。換句話說，有8成以上都是「超過一年沒穿的衣服」。

省下衣櫃空間 才能裝進真正的幸福

樋口聰子體悟到，沒有穿這8成的衣服，日子也是過得好好的，這也代表其實根本不需要那麼多衣服，她之所以會買一堆衣服，全是因為以為自己「一定要擁有各種不同款式的衣服」。

但實際上，比起每天穿著不同款式的衣服出門，其實更喜歡待在家裡欣賞心愛的雜貨收藏。

樋口聰子說，衣服這種東西，不必特別時髦，只要符合自己的喜好就好，把省下來的空間拿來擺放心愛的收藏，這才是真正的幸福呀！

◎ 本文摘自／《懂買，才能過上真正喜歡的生活：不必斷捨離！用10大選物哲學×4階段整理練習，讓心靈金錢更富足的生活提案》樋口聰子 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

