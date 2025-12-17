你家也有？20年前「舊LG冷氣」機身竟藏純金 驚人價值曝光

一段關於LG電子早年推出的「Whisen（휘센）」空調影片，近日在韓國網路引發熱議。（圖／翻攝自YouTube，링링언니）

一段關於LG電子早年推出的「Whisen（휘센）」空調影片，近日在韓國網路引發熱議。影片指出，LG在20多年前限量販售的部分Whisen空調，其機身正面的品牌標誌竟是純金材質，價值超過70萬韓元（約新台幣1.5萬元）。消息曝光後，不少消費者紛紛將冷氣上的標誌拆下變賣，成功換取現金。

南韓《韓民族報》報導，經營金飾店的YouTuber「玲玲姐姐」11日上傳影片《空調上也有黃金嗎？》分享鑑定經驗。她表示，有顧客帶來從LG Whisen空調上拆下的金屬標誌，並稱當年廣告曾宣傳該標誌為黃金製成。經專業檢測後確認，該標誌並非18K金，而是純金，重量略低於一錢，最終以71萬3000韓元（約新台幣1萬5227元）的價格成交。

影片中，YouTuber也公開致電顧客說明鑑定結果與收購金額的過程，引發網友熱烈討論。隨後於15日，又有另名看過影片的顧客攜帶Whisen空調的金質標誌前來鑑定，結果同樣為純金。該標誌重量為1.02公克，考量熔煉時可能產生的耗損並扣除相關費用後，最終可獲得74萬8000韓元（約新台幣1.6萬元）。

資料顯示，LG電子2005年為紀念連續5年蟬聯全球空調銷量第一，曾限量向前1萬名消費者提供附有純金Whisen標誌的空調產品。2008年，LG電子再度推出限量1萬台的Whisen空調，並在機身上配置刻有藝術家簽名、重達一錢的純金名牌。隨著相關資訊被重新挖掘，也讓這批老空調再次成為市場關注焦點。

