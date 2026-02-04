你家也有？UNIQLO創業免費紀念衣 42年後飆破50萬日圓

東京電視台《開運！什麼都鑑定團》節目中，57歲男子織田健司出示保存42年的UNIQLO紀念T恤。（圖／翻攝東京電視台）

UNIQLO一件來自42年前的創業紀念T恤，近日在日本東京電視台節目《開運！什麼都鑑定團》中以驚人價格現身，經專家鑑定後估價達50萬日圓（約新台幣10.8萬元）。鑑定師直言，這不只是衣服，更是見證UNIQLO誕生的歷史寶物，「就算創辦人柳井正本人想收藏，也不足為奇」。

當鑑定金額跳出50萬日圓時，主持人與全場觀眾驚呼連連，氣氛熱烈。（圖／翻攝東京電視台）

根據《東京電視台》和《Newsweek》綜合報導，這件珍貴衣物由57歲男子織田健司帶至節目。他回憶，當年自己是高一學生，UNIQLO於廣島市開設第一家分店，並在學校門口發放抽獎券。為了獲得紀念品，他總共蒐集了約300張抽獎券，最終抽中6件紀念T恤。他將其中4件送人，1件作為居家服穿著，僅剩1件從未穿過，妥善保存至今。

這件未曾穿過的白色T恤，背面印有「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」字樣及男女牽手的初代品牌Logo，正是象徵UNIQLO誕生的重要標誌。織田原先預估鑑定價為10萬日圓（約新台幣2.2萬元），沒想到最終估值竟高達50萬日圓。攝影棚內爆出掌聲，物主當場振臂歡呼。節目主持人今田耕司看到後驚訝表示：「這會不會估得太高？」

負責鑑定的SEVENSTAR CLOTHING社長渡邊秀文指出，這件T恤不僅具備品牌創業初期的象徵意義，更因為從未穿著、保存完整，而成為極具收藏價值的歷史文物。他補充，過去並沒有人意識到衣服也可能成為未來的文化資產，因此類似的紀念T恤多半已經穿舊或遺失，「這件完整保存的版本，是UNIQLO收藏品中的頂點」。

渡邊進一步表示，如UNIQLO日後設立展覽或品牌博物館，這件T恤「絕對可以放在入口正中作為鎮館之寶」，並直言：「說不定連柳井正本人都想擁有。」UNIQLO創立於1974年，起初為柳井正於山口縣宇部市所經營的一間小型男裝店，1984年6月2日在廣島袋町開設首家UNIQLO門市，當時店名即為「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」。開店當日吸引大量人潮排隊，甚至出現入場限制。這股熱潮成為品牌崛起的起點。

1998年UNIQLO進軍東京市場，推出平價高品質的〈法蘭絨外套〉，當年銷量達200萬件。此後包括「HEATTECH」與「AIRism」系列等「LifeWear」理念持續受到全球關注。截至2025年，UNIQLO在全球已設立超過2500間門市，海外店數超過1700間，成為世界知名的平價服飾品牌。

另據UNIQLO公司受訪時也證實，該款T恤目前在公司內部完全無庫存。這件當年免費贈送的紀念T恤，如今不僅躍升為高價收藏品，也見證品牌草創時期的精神與歷程。隨著「老UNIQLO」（Old UNIQLO）風潮興起，更多過去不起眼的老衣物，可能也將成為時代的寶物。

