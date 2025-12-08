你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需全面考量。
豬油健康與否不能只看一面
陳欣湄指出，英國BBC Future曾發表一篇〈The world's most nutritious foods〉，科學家透過分析超過一千種食材，評估它們能滿足每日營養需求的程度，從營養學角度選出前百名，豬油意外獲得第八名，引發不少患者詢問是否可用豬油代替其他食用油。
有些家庭甚至長期只用豬油烹飪，因為孩子胃口不好，用豬油炒的菜更香，能促進食慾。然而，豬油究竟健康嗎？陳欣湄表示，BBC排名以食物營養密度為基準，是看食物搭配食用做評分，側重「整體營養攝取」，而非針對營養價值高低。從營養成分來看，豬油確實含有維生素B群及多種礦物質，且其單元不飽和脂肪酸的含量高於牛油與羊油，具一定營養價值。
動物實驗：長期食用豬油恐增慢性發炎
不過，陳欣湄進一步引述科學研究指出，動物實驗中，老鼠若長期攝取豬油，會導致皮下及腹膜後脂肪組織的發炎反應增加，促發炎型巨噬細胞數量上升，而具有抗發炎作用的M2型巨噬細胞則減少。換言之，豬油若長期大量食用，有可能促使體內慢性發炎反應加劇。
慢性發炎被視為多種慢性疾病的基礎機制，常見症狀包括腸胃不適（腹脹、消化不良、腹瀉）、關節疼痛及發炎、免疫力下降導致易感冒且恢復期延長、體重異常增加、腦霧及慢性疲勞等。更嚴重時，慢性發炎還可能誘發或加重肥胖症、糖尿病、過敏性疾病、自體免疫疾病，甚至影響神經退化性疾病如阿茲海默症、中風，以及癌症風險。
多吃彩虹蔬菜與原型食物 有助減緩發炎
陳欣湄強調，豬油的營養優勢與潛在健康疑慮並存，沒有絕對是非，若平常不使用豬油，並不建議因這篇排名就大幅增加豬油使用量。反之，若習慣以豬油烹調，也無須過度擔心，只要搭配均衡飲食，如多吃彩虹蔬菜及原型食物，有助於平衡營養並減少發炎風險。
陳欣湄直言，豬油不是單一誘發慢性發炎的根源，不必全然污名化，但使用時宜適量，避免過度依賴。維持飲食多樣化與健康生活方式，仍是守護身體健康的關鍵。
