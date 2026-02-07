你家客人擋我門口！鄰「停車糾紛」不爽鴨肉店業者 揮拳把人打到腦震盪

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

鴨肉店業者倒垃圾卻遭鄰居邱男揮拳打到腦震盪。（圖／民眾提供）

屏東一名在鴨肉店許姓女員工日前出門倒垃圾，卻遭到鄰居邱男揮拳，導致她腦震盪，至今還會暈眩耳鳴。事實上，鴨肉店疑因生意太好，客人停車時都會停至邱男影印店門口，雙方為此結怨已久，從去年底至今邱男已經2度施暴，雙方已經互相提告傷害，鄰居撕破臉，走到對簿公堂。

邱男不時就對到店門外，對著裡頭業者比中指。（圖／民眾提供）

去年11月邱男就曾經持木刀攻擊鴨肉店業者，老闆緊急拿出安全帽防禦。（圖／民眾提供）

邱姓男子對著許姓女員工揮拳，還大罵畜生，只是倒垃圾卻遭到暴力對待，被揮拳痛毆到腦震盪，到現在一個月後了，還留下耳鳴後遺症，畫面在網路上曝光後，引起熱議。原來，鴨肉店與隔壁的影印店，多次因為停車問題發生爭執，影印店房東的兒子邱男，於去年11月就曾經拿木刀攻擊鴨肉店業者，老闆還拿起安全帽防禦。

廣告 廣告

鴨肉店業者對於邱男行徑頭痛不已，警局目前已經受理雙方提告傷害。（圖／記者朱俊傑攝影）

影印店業者表示，對方彷彿路是他們家開的，客人的車時常擋住出入口。停車問題長期積怨，時間一久演變成肢體衝突，雙方掛彩驗傷提告，警方已經依法受理，到底誰對誰錯，只能透過司法途徑討公道。

鴨肉店因為客人停車問題，和隔壁影印店結怨已久，從去年11月開始，已經2度發生攻擊事件。（圖／記者朱俊傑攝影）

更多三立新聞網報導

台南帥警幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」畫面曝光 警界彭于晏停職起訴

台南多情父擁4房8子女！正宮女兒「1打8」打官司爭產 4理由吞敗

談離婚強脫妻內褲性侵⋯他因1事「卡彈停機」！嘉義莽夫認錯下場仍淒慘

精準計時！他靠「快槍紓壓」海撈20萬 小姐「1節時長、價碼」曝光

