你家就是我家？拾荒婦回收堆鄰居家 清潔員強清還被嗆

屏東東港一名拾荒婦人，這回收物自家門口堆不下，竟然把腦筋動到鄰居家，甚至連公寓的公共空間也被她占用，多次勸導無效，環保局出動人員強制清除，沒想到婦人情緒激動，現場搶東西，還嗆告清潔員。

環保局人員前來清除時，婦人激動地搶過準備丟棄的物品，並與清潔人員發生拉扯，場面一度混亂。（圖／TVBS）

這位拾荒婦人不僅將大量回收物堆放在自家門口，更將黑色塑膠袋等物品堆滿鄰居家空地和公寓公共區域。當環保局人員前來清除時，婦人激動地搶過準備丟棄的物品，並與清潔人員發生拉扯，場面一度混亂。婦人在警察面前態度強硬，質疑環保局張貼的告示是否為公文，並表示要去法院控告清潔人員，她認為自己拿回收物在手上並不違法。

鄰居表示，這位婦人平常就會將廢棄物放在角落，已經嚴重影響到周圍居民的生活。（圖／TVBS）

鄰居表示，這位婦人平常就會將廢棄物放在角落，已經嚴重影響到周圍居民的生活。屏東環保局科長林瑞娟說明，由於婦人不只在自家門口堆置回收雜物，還另覓他處存放，因此依違反廢棄物清理法對她進行告發處分。

婦人的機車違停行為也引來員警開單，她不但在環保局人員清理現場時大鬧，還揚言要提告，行為相當囂張。（圖／TVBS）

令人意外的是，環保局12月1日才完成清除作業，到了12月3日再回到現場時，發現婦人依舊在整理她的回收物。當被問及為何將垃圾堆得到處都是時，婦人辯解那些不是垃圾，而是她要載去販售的物品。此外，婦人的機車違停行為也引來員警開單，她不但在環保局人員清理現場時大鬧，還揚言要提告，行為相當囂張。

